獨／台積電高薪搶消防員 台中消防：至少4人離職

台積電因各地廠區需求，祭出高薪挖角消防員，北部已有離職潮，台中市消防局基層人員透露，其實台積電徵聘有消防專業的人才，早已不是新聞，只是近年台積電股價屢創新高，才又變成話題，近年來台中市至少有4名消防員辭職到台積電等民營單位，去年底還有分隊長離職赴台積電。

台中市消防局基層人員說，近3年已有至少4名的消防分隊長、隊員辭職，前往台積電、醫院等民間單位任職，去年底還有一名年資約8年的消防分隊長離職到台積電，早已在基層傳開，「不是新聞」。

基層說，會選擇不要消防局的鐵飯碗，而去變動性比較大的台積電的民營公司，通常都是看在高額的分紅與薪水，台中市消防局除了已經有去的4人之外，今年還有4至5名基層幹部，也向台積電投出履歷，若獲得率取的話，可能又有一波離職潮。

基層說，台積電要的都是比較「頂規」、有一定資歷的人才，年資太大的也可能被刷掉，通常需要有消防設備師、火災搶救的專業證照，像消防設備師，每年只有約1成的及格率，並不好考。

基層認為，如果是有15年以上年資的消防幹部，通常就不會願意捨棄穩定的鐵飯碗，而且台積電招聘是5年一聘，「未來能否續聘，很難說」。

基層也說，消防局也應該思考，為何留不住培養不易的基層幹部，離職的都是已有7、8年資歷的人員，除了公務機關的官僚文化之外，基層幹部時常被凹、違反消防署公布輪休服勤時數規定，是否也是讓基層幹部心灰意冷的原因，都是消防局高層需要檢視的問題。

根據報導，台積電除在美國、日本設廠，在國內北中南都有開發計畫，傳出為了使新廠房順利通過消防安檢，不惜砸重金挖角，為了讓他們願意放棄公職，祭出360萬元年薪徵求消防專業人員，爆發北部消防員的出走潮。