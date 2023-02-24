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日媒指熊本建第2座廠 台積電：有考慮但無進一步資訊

中央社／ 新竹24日電

日本媒體報導，晶圓代工廠台積電計劃於熊本投資設立第2座晶圓廠。台積電表示，有考慮在日本設立第2座廠，但目前沒有進一步資訊。

日刊工業新聞報導，台積電計劃在熊本設立第2座晶圓廠，投資規模將超過1兆日圓，預計2030年前完工，將量產5奈米或10奈米製程。

台積電總裁魏哲家於今年1月法人說明會中曾表示，考慮在日本建造第2座晶圓廠，只要客戶需求和政府的支持水準合理。台積電今天指出，目前並沒有進一步資訊。

台積電在日本已與日本索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）合資公司JASM，在熊本建廠，預計2024年底前以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產，月產能5.5萬片。

另外，針對延攬消防人員一事，台積電表示，因應營運需求規劃招募多元人才，基於強化廠區安全與風險管理的目的，確實有招募具專業經驗，包含消防背景的人才在各廠區支援環境安全、災害防治與緊急應變等任務。

台積電 晶圓廠 奈米

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