國外裁員潮燒進台灣？人力銀行：科技業徵才校正回歸

國外裁員潮燒進台灣？1111人力銀行發言人黃若薇今（24）日表示，雖然台灣出口訂單下滑，但觀察整體失業率應不會大幅提升，相較於去年底開始的國際科技大廠大裁員浪潮，對台灣影響有限，目前科技業工作機會數下滑，可視為是疫情後的徵才校正回歸。

黃若薇還提到，台灣連續幾個月出口表現不佳，以出口為導向的製造業，如部分科技產業或傳產受到衝擊，今年可能陸續調整人力配置，但台灣缺工現象未解加上留才不易，估計企業會採取「停止招聘」或「遇缺不補」，徵才計劃趨於保守觀望。

日前有網友在批踢踢發問「台灣科技業有開始裁員嗎？」原PO表示目前國外大廠事先發難，臉書母公司Meta裁員1萬多人、Twittr也裁了50%的人力，好奇近期台灣科技業有開始裁員嗎？還是都先以無薪假為主呢？網友多數認為台灣與美國情況不盡相同，不會跟上大裁員風潮，且「台灣少子化，哪會裁員，都找不到人了」、「GG（台積電）還在補人給你參考」、「只是會保守徵才而已」、「今年景氣不好所以砍分紅」、「台灣科技人才難求、頂多是遇缺不補」。

根據1111人力銀行資料庫顯示目前工作機會數達63萬筆，表明整體產業徵才熱度未減，缺工產業第一名為餐飲╱住宿服務業，開出14.3萬個工作機會，相較於去年同期成長27%；其次醫療照護╱環境衛生5.4萬個工作機會，年成長25%；第三則是建築營造╱不動產相關超過6萬筆工作機會，年成長率18%；而全球經濟放緩，外貿動能降溫，一般傳統製造則從5.6萬跌至5.2萬，減幅達7.14%，科技業則從去年6.2萬個工作機會略為下滑近5%，減少了3,000個工作機會。

黃若薇表示，1111人力銀行為推廣科技產業，讓上班族掌握第一手科技業最新資訊，1111新闢「科技島Technice」節目，邀請雲豹能源總經理趙書閔、閱讀前哨站站長瓦基、南亞科技企劃及行政管理副總經理吳志祥、政大傳播學院教授林日璇等科技產業指標性人物錄製節目專訪，想了解更多科技大小事，鎖定「科技島Technice」節目，每週二、五帶來科技新知、產業趨勢和第一手職涯資訊，上架於Apple Podcast和科技島網站，也可於Spotify、KKBOX、Google播客、Pocket Casts，搜尋「科技島Technice」收聽。