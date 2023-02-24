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富采董座李秉傑：生涯規劃將交棒退休

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

富采（3714）董事長李秉傑今（24）日上午召集公司員工宣布，他原本就規劃65歲退休，因此今年富采董事改選，他將因生涯規劃，將完成世代交替、交棒退休，至於未來的細部規劃則仍在思考中，外界預期，董事長職務將由最大股東股東友達（2409）董事長彭双浪接任。

富采表示，今日上午李秉傑召集富采員工表示，65歲退休是他多年之前就想好的人生規劃，他去年底左右已滿65歲，因此，在個人生涯規劃下，交棒富采董事長兼總經理職務，至於是完全裸退，還是未來仍可能貢獻自己在產業的經驗等，則並未具體說明。

另外，隆達董事長蘇峰正此次也沒在富采新任董事名單中，據了解，李秉傑及蘇峰正分別是晶電及隆達的創辦人，二人年紀也相當，蘇峰正也將有退休規劃

退休規劃 隆達

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