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強化誠信廉潔文化 鴻海舉行反賄賂管理系統認證課程

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海舉行ISO 37001反賄賂管理系統認證高階主管課程，邀請KPMG安侯建業聯合會計師事務所朱成光執行副總經理（左二）、台北地方檢察署高一書主任檢察官（左三）、審計部法規委員會周靜幸簡任審計（右三），三位產官學界的專家，與集團經營管理階層，包括集團總財務長黃秋蓮（左一）、半導體策略長蔣尚義（右二）、稽核長趙曉慧（右一）等進行交流。鴻海／提供
鴻海舉行ISO 37001反賄賂管理系統認證高階主管課程，邀請KPMG安侯建業聯合會計師事務所朱成光執行副總經理（左二）、台北地方檢察署高一書主任檢察官（左三）、審計部法規委員會周靜幸簡任審計（右三），三位產官學界的專家，與集團經營管理階層，包括集團總財務長黃秋蓮（左一）、半導體策略長蔣尚義（右二）、稽核長趙曉慧（右一）等進行交流。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）今（24）日表示，該公司推行企業永續發展不遺餘力，為落實集團誠信經營之核心理念至全球各事業單位，近日於總部舉行ISO 37001反賄賂管理系統認證高階主管課程。

鴻海特別邀請KPMG安侯建業聯合會計師事務所朱成光執行副總，講述反貪腐反賄賂國際發展趨勢及ISO37001實務運用；台北地方檢察署高一書主任檢察官解析從舞弊事件中，學習如何杜絕賄賂事件發生；審計部法規委員會周靜幸簡任審計分享企業應建立有效內控，以降低舞弊風險並預防弊案發生，三位專家與集團經營管理階層進行交流，以深化全集團經營管理階層誠信經營之意識。

作為年度ISO 37001高階主管課程之一，本次包括集團總財務長黃秋蓮、半導體策略長蔣尚義、投資長杜墨璽、人資長夏國安、資訊長龔培元、環保長洪榮聰，以及多位事業群總經理皆親自參與，部分海外高階主管則透過視訊系統自海外連線。此課程共連線全球10個主要廠區，總計逾百位協理級以上主管分梯次參與，展現集團對於推動誠信廉潔與反貪反賄的重視。

鴻海科技集團的誠信經營系列課程將會持續推廣，第二場活動預計於2/24(五)展開，邀請《財星500大企業稽核師的舞弊現形課》作者高智敏，講述企業誠信正直理念及防弊工具；前高等檢察署檢察官律師林宗志分享如何建構有效防弊機制，形塑企業誠信文化；臺灣大學法律學院院長王皇玉剖析國際反貪腐公約及ESG永續發展，透過產官學界專家經驗分享，擴大集團高階主管對反腐倡廉的認知。

鴻海科技集團稽核長趙曉慧表示，「透過國際標準ISO 37001之導入，以完善的誠信治理/管理架構為基石、運用PDCA框架有效辨識、管理並回應貪腐賄賂風險，並結合日常營運管理制度的強化，提升集團全體員工誠信廉潔意識，持續深化企業永續DNA。」

鴻海科技集團於2021年12月導入ISO 37001反賄賂管理系統，歷經為期3個月運行取得認證與國際接軌。董事會成員與高階主管共同支持與推動誠信文化，依循國內外有關反貪腐與反賄賂之法規要求，對於任何違反規定的行為或活動採取零容忍政策，並定期舉辦高階反賄賂相關管理課程，以身作則以達上行下效。同時，公司藉由推動行為準則（CoC）、反貪反賄課程培訓，以及全方位的貪腐賄賂風險評估機制，將管控程序內化於各作業流程，持續深化集團同仁誠信廉潔文化。

鴻海

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