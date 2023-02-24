尹啟銘：台積電出海可循GOCO模式 4原則保台自主優勢

「當台積電搬移到海外，去台化是可能的，台灣重要性就會慢慢降低。」前經濟部長尹啟銘最新著作《晶片對決》將出版，正值中美科技角力，台灣能靠矽盾嗎？他接受《經濟日報》專訪提出台灣應善用4大原則，則小國也有創造優勢條件機會。

「台灣的護國神山是整個半導體產業，台積電也要靠生態系支持才能成功，沒有長春石化的化學品、崇越科技的石英爐管，晶圓廠就沒有辦法生產！」尹啟銘曾任經濟部長及經建會主委，對台灣產業發展有深度瞭解，他指出，半導體是綿密立體的供應網路，不只上中下游關係，還包括設備、材料、人才與技術，缺一兩項條件整個供應鏈就卡死，因此小國也可以創造的優勢條件。

他回想921大地震時南投中寮變電所毀壞，造成北台灣大停電，當時政府決定優先供電竹科復工，但業者卻建議應先供電給崇越科技生產石英產品，可見佔台灣40%出口產值的半導體產業網路是密切共榮的。

而台灣左邊面對中國大陸，右邊面對美國，「兩國GDP加起來佔全世界40%，他們踱個腳全世界都會地震。」尹啟銘指出台灣夾在中間，要有4個原則，第一是掌握「自主性」，不能一廂情願擁抱或對抗某一邊，在兩強之間，應找到最好的發展空間。其次善用自己優勢，因半導體供應鏈很長，大家各佔據幾個環節優勢，台灣要思考如何讓優勢條件發揮出來。

第三是台灣要創造不可被取代的優勢條件。尹啟銘指出，大國有許多優勢，但小國可以創造1~2個關鍵不可取代的優勢條件，第四是面對國際角力，他建議台灣要維持一種遊戲規則，針對台灣跟大國切分「有利、無利無害、有害」的九宮格，掌握基本大原則跟大國互動，這是小國求生存的基本概念。

「政府其實沒有發揮台灣的優勢，矽盾說認為台灣有半導體就不會被中國大陸攻打，但其實我們也應該跟美國提矽盾，矽盾不只是對甲也可以對乙，要求美國不要來施壓我們。矽盾就是要維持台灣自主性，不要永遠Say Yes！」尹啟銘指出。

他指出，台灣目前並沒有充分發揮上述四個原則，派好的人才去談判，給出好方案交涉。「比方美國要台積電去設廠，台積電可以不去，但談條件讓美國蓋廠由台積電經營，就是GOCO模式（政府擁有但民間經營），晶圓廠獲利可分潤，台灣有談判力量，雖然美國會施壓不配合就不給設備技術，但美商設備裡也有用到台灣晶片，可以互惠。」

呼籲政府重視半導體 擬定策略性規劃

對於現階段政府半導體政策走向，尹啟銘也批評不僅不是最好，連次好也沒有，台灣面對美中應該有自主性，發揮優勢，比如美國政府要求台積電（2330）赴美，政府至少應該提出替代方案，或者要求長期補貼，而不是520億美元（390億美元設廠補貼及110億美元研發獎勵）一次性方案。

尹啟銘指出，最近業界常提到「去台化」，他認為去台積電不容易，因為台積電的代工製造優勢太多，且製造技術非常困難複雜，但去台灣化是可能的，當台積電搬移到海外，台灣重要性就降低了。

尹啟銘引用美國智庫蘭德RAND一篇文章內容，提到美國要花大錢發展半導體是不可能的，首先是時間需長達數十年，其次需要再撥出第二個520億美元，第三是台積電模式無法複製，故最佳策略是防護台灣。

尹啟銘指出，台積電2奈米尖端技術當然會留在台灣，因為「橘逾淮而為枳」，台積電在台灣有研發團隊、有文化，有一群禁衛軍，這移到美國是無法複製的，比方台灣是三班制，在美國就不可能，而設備商也需要靠台積電測試跟反饋才能開發出適合機台。

《晶片戰爭》作者Chris Miller認為台積電赴美並不影響對台灣重要性，畢竟最先進技術都還在台灣，對此尹啟銘並不以為然，他指出「問題很大」，美國積極要發展2奈米製程，就是要降低台積電重要性，在招手台積電赴美之際，另一手正推動IBM跟日本8家業者合資成立Rapdius研發2奈米半導體先進製程。

尹啟銘認為，美國要台積電去設立5奈米及3奈米工廠，這些本來是在台灣生產的，勢必影響台灣原本收入，而美國因生產成本較高，盈餘自然比較少，獲利減少，分散台積電資源，對研發投資有所損害。「這就是在傷害台灣。」

政治干預殺傷力大於自由競爭 三星存在對台積電是好事

相反之下，他不擔心英特爾跟三星與台積電的競爭。「這就是三腳督局面，我不擔心三星，我擔心政治手段。」尹啟銘認為，台灣產業厲害在於是在自由競爭環境下發展出來，這樣的競爭力是真正競爭力，產業受衝擊多半是政治因素干擾最多。

他解釋，IDM廠商要走向專業代工，缺乏很多關鍵成功因素，首先，三星一大半資源集中做DRAM，代工有代工的優勢因素，台積電必須跟客戶維持生死與共的關係，擁有的關鍵競爭武器包括：買很多IP智財權跟IC設計客戶共享，開發EDA輔助化設計工具，加速客戶設計時間並與台積對接。