台灣大董座蔡明忠率隊出席MWC 與諾基亞簽ESG&5G MOU

台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠將首度率團前往MWC，帶領總經理林之晨、技術長郭宇泰及個人用戶事業群商務長林東閔等經營團隊，共同參加年度行動通訊盛事。

2023世界行動通訊大會（MWC）將於2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納開展，今年MWC聚焦5G加速、數位應用、金融科技、開放網路及虛擬創新共五大主題。隨著疫情逐步解封，MWC首次擴大舉辦的，今年吸引ICT產業高階人才大聚集，各家大廠都火力全開擴大新科技與技術交流、展現最大實力探尋合作機會。台灣大強調，在董事長蔡明忠帶領下，將與各國頂尖企業團隊交流，厚植台灣大邁向國際區域型科技電信公司實力。

台灣大總經理林之晨表示，在Web3時代，台灣大正加速 Telco+Tech 科技事業，透過在MWC觀察全球電信產業最新應用與趨勢，攜手國際大廠掌握關鍵技術，強化5G效能，同時兼顧永續發展；此外，在個人消費新服務上，也將深化與國際網路巨擘的合作關係。

台灣大強調，積極實踐2050淨零排放目標，預計在MWC開展後第三天，於3月1日由蔡明忠見證，林之晨與諾基亞(Nokia)高層代表簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，深化5G先進技術合作，持續提升網路涵蓋品質，同時兼顧節能減碳。

台灣大哥大技術團隊預估，結合諾基亞的5G節電技術，在原本節電基礎上，2022年已增加節電超過530萬度，雙方備忘錄簽署合作更深化後，預估2023年可再增加節電近400萬，等於兩年約節電900萬度，共減碳約4,581公噸，相當於減少約1.3萬輛燃油機車全年度二氧化碳排放量。

郭宇泰表示，台灣大重視永續，以及5G網路品質與效率，在MWC將觀摩來自全球電信業、設備廠最新的電信技術，幫助台灣大未來在強化網路效能的同時，也提升節能減碳成效。

此外，台灣大哥大也將與工研院以及｢國際開放架構組織（TIP）」在MWC共同舉辦國際記者會，宣布5G OpenRAN設備廠商取得「TIP標章」認證後，即可成為台灣大合格供應商。此舉有助於台灣大提升5G專網的組網速度與適用場景，提供5G專網上下游產業鏈聚合測試，將為台廠在MWC引薦更多國際合作機會。

台灣大商務長林東閔觀察，疫情過後，移動人群增加，行動裝置需求將大爆發，隨著晶片技術蓬勃發展、半導體奈米製程大躍進、邊緣運作優化以及電池科技的進步，穿戴設備重量更輕，續航力更強，加上5G科技延展到行動裝置的運用，讓MWC展場上的科技創新，更令人期待。台灣大將透過參與國際電信與網路科技巨擘匯集的MWC，期待為電信用戶探索次世代智慧型裝置。在個人消費新服務上，也期待在2023年MWC尋找出下一個年銷量超過10億級的次世代全球智慧型裝置。