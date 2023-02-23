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今年MWC展超夯 三大電信高階主管親自出席

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
MWC今年2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，由於今年是疫情之後首度採全實體展方式進行，這也讓全球廠商參展規模更為盛大。圖／擷取自MWC 2023官網
MWC今年2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，由於今年是疫情之後首度採全實體展方式進行，這也讓全球廠商參展規模更為盛大。圖／擷取自MWC 2023官網

今年MWC（行動通訊世界大會）超夯，三大電信業者高階管理人員均親自出席，中華電信由總經理郭水義率隊，台灣大則是由董事長蔡明忠首度率領經營團隊出席，遠傳則是由總座井琪率隊前往，不只台灣電信業者積極參與，就連台灣網通業也都擴大MWC展示規模，顯見今年MWC熱鬧非凡。

MWC今年2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，由於今年是疫情之後首度採全實體展方式進行，這也讓全球廠商參展規模更為盛大。

中華電信郭水義總經理表示：「今年MWC聚焦5G加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技等五大主題，傳達了5G等新科技將賦能百工百業轉型升級的明顯訊息。中華電信本次擴大參與MWC，將廣泛與全球的電信業者及重量級科技巨擘交流，並串接台灣與國際產業夥伴，把世界帶進台灣，從台灣走向世界。」中華電信由郭水義總經理率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群與「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管，參加此全球最具規模的通訊展會，接軌國際最新的資通訊技術與應用。

台灣大哥大董事長蔡明忠今年也將首度率團前往MWC，帶領總經理林之晨、技術長郭宇泰及個人用戶事業群商務長林東閔等經營團隊，共同參加這場年度行動通訊盛事。

台灣大總經理林之晨表示，在Web3時代，台灣大正加速 Telco+Tech 科技事業，透過在MWC觀察全球電信產業最新應用與趨勢，攜手國際大廠掌握關鍵技術，強化5G效能，同時兼顧永續發展；此外，在個人消費新服務上，也將深化與國際網路巨擘的合作關係。

遠傳電信由總經理井琪率隊前往，將展出與國際夥伴愛立信合作的多項產品，除了攜手打造的全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」、更包含首度亮相的「AI節能網路應用」，平均節省基地台25%能耗、部分時段更可節省高達46%的能源消耗。

此外，遠傳與光寶科、國際材料大廠、以及國立陽明交大學共同研發的「B5G毫米波整合智慧反射板」，同樣首次吸睛亮相，此為全台首發的5G毫米波室內布建解決方案，將解決棘手的深層室內覆蓋問題。

中華電信 MWC 5G

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