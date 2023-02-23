十銓記憶體推出DDR5 6800 ECC R-DIMM

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今（23）日宣布DDR5 ECC R-DIMM記憶體規格取得前瞻突破，除標準頻率提升至符合JEDEC定義的高性能5,600MHz規格外，更與知名主機板大廠華擎（ASRock）合作，針對代號Sapphire Rapids的英特爾第4代Xeon處理器搭配W790主機板的高階HEDT平台完成相容性測試，不僅完整支援XMP3.0功能，更以6,800MHz的極致規格成為當前超頻頻率最高的DDR5 ECC R-DIMM記憶體。

Sapphire Rapids為Intel首款支援DDR5 ECC R-DIMM記憶體的伺服器處理器，搭配新一代W790工作站主機板，用戶可於BIOS中自行調整CPU的超頻設定，同時開放DDR5 ECC R-DIMM記憶體的時脈調整功能，而十銓科技透過完整相容性與穩定度的嚴密測試，針對工作站升級需求推出符合JEDEC規範的16GB及32GB高頻率記憶體，並提供支援XMP3.0的6,400 MHz及6,800 MHz二種頻率規格，在新世代高階HEDT平台創造極致卓越效能。

十銓因股價漲幅過大，日前遭交易所要求提前公布去年第4季及今年元月單月自結損益，去年第四季營運轉盈、每股純益 0.88 元，同步扭轉全年頹勢、EPS 為 0.01 元，今年 1 月獲利也較去年同期大增近5倍，每股賺0.26元。今日股價持續攻上漲停價49.7元，大漲4.5元。