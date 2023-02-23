快訊

王建民衰捲不倫案…美女醫不忍了 將對尪提刑事告訴

蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

日智庫「2026共軍侵台」兵推 美日台合力慘勝代價曝光

十銓記憶體推出DDR5 6800 ECC R-DIMM

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今（23）日宣布DDR5 ECC R-DIMM記憶體規格取得前瞻突破，除標準頻率提升至符合JEDEC定義的高性能5,600MHz規格外，更與知名主機板大廠華擎（ASRock）合作，針對代號Sapphire Rapids的英特爾第4代Xeon處理器搭配W790主機板的高階HEDT平台完成相容性測試，不僅完整支援XMP3.0功能，更以6,800MHz的極致規格成為當前超頻頻率最高的DDR5 ECC R-DIMM記憶體。

Sapphire Rapids為Intel首款支援DDR5 ECC R-DIMM記憶體的伺服器處理器，搭配新一代W790工作站主機板，用戶可於BIOS中自行調整CPU的超頻設定，同時開放DDR5 ECC R-DIMM記憶體的時脈調整功能，而十銓科技透過完整相容性與穩定度的嚴密測試，針對工作站升級需求推出符合JEDEC規範的16GB及32GB高頻率記憶體，並提供支援XMP3.0的6,400 MHz及6,800 MHz二種頻率規格，在新世代高階HEDT平台創造極致卓越效能。

十銓因股價漲幅過大，日前遭交易所要求提前公布去年第4季及今年元月單月自結損益，去年第四季營運轉盈、每股純益 0.88 元，同步扭轉全年頹勢、EPS 為 0.01 元，今年 1 月獲利也較去年同期大增近5倍，每股賺0.26元。今日股價持續攻上漲停價49.7元，大漲4.5元。

記憶體 十銓

延伸閱讀

南茂首季拚提升稼動率 估第2季起營運逐季回升

錯怪了…玩手遊才不是最耗電！實測結果曝光「相機」才吃電王者

記憶體市況疲弱 美光：人力精簡…不可避免

記憶體廠商求生 積極布局車電

相關新聞

友達彭双浪卸任CEO職務 由柯富仁接任

友達光電今（23）日宣布高階人事異動，經董事會決議，彭双浪將卸任執行長職務，由柯富仁接任執行長暨總經理一職，彭双浪仍將繼...

台積電美國擴廠員工質疑聲浪起 公司回應了

紐約時報等報導台積電（2330）美國擴廠議題並訪問匿名員工11人等質疑相關設廠帶來的挑戰與台美員工管理差異、考驗、文化衝...

和碩童子賢看景氣 今年上半年是灰色、濛濛暗淡時刻

展望今年景氣，和碩（4938）董事長童子賢今（23）日指出，「2023上半年是灰色、濛濛暗淡時刻」，他預計到夏天之後科技...

立訊接管和碩蘋果AR裝置業務？童子賢這樣回

《日經亞洲》報導，蘋果公司正藉助中國大陸供應商立訊精密的力量，來幫助開發外界期待已久的擴增實境（AR）裝置，立訊已經接管...

紐時：台積電400億美元擴廠美國 自家員工不看好

台積電以400億手筆在亞利桑納州興建晶圓廠，拜登總統去年12月前往鳳凰城出席移機典禮。紐約時報22日報導，某些台積電員工...

為iPhone 15 Pro及MacBook準備？傳蘋果包下台積電3奈米全部產能

蘋果（Apple）據報導已取得台積電3奈米全部產能，為即將在今年下半年推出的 iPhone 15 Pro系列以及新款 M...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦