中華電信前進MWC 攜台廠組台灣隊輸出海外

中華電信（2412）總經理郭水義將率隊參加MWC世界行動通訊大會，將攜手諾基亞、愛立信繼領航5G發展，更簽訂合作備忘錄，啟動B5G、6G合作，廣結台灣優勢鏈結國際市場。

2023年「世界行動通訊大會」（MWC）將於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納盛大舉辦，中華電信由郭水義率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群與「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管，參加此全球最具規模的通訊展會，接軌國際最新的資通訊技術與應用。

郭水義表示，今年MWC聚焦5G加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技等五大主題，傳達5G等新科技將賦能百工百業轉型升級的明顯訊息。中華電信本次擴大參與MWC，將廣泛與全球的電信業者及重量級科技巨擘交流，並串接台灣與國際產業夥伴，把世界帶進台灣，從台灣走向世界。

中華電信表示，積極推動5G的發展，為台灣5G首選品牌，網路品質獲國際知名測速評比機構SPEEDTEST、Opensignal雙雙認證蟬聯台灣第一，本次MWC展會將獲此兩機構頒發多個獎項，讓世界看見台灣名列國際前茅的5G好表現。

中華電信表示，在5G領先的基礎上，不斷的導入新技術，繼2020年5G開台時即與國際知名電信設備製造商諾基亞、愛立信合作，率先導入先進的「集中式無線接取網路（C-RAN）」組網架構，本次MWC將再分別與此兩公司簽署5G Advanced 、6G合作備忘錄，結合雙方資源與豐沛研發能量，領航推進台灣5G邁向下一個Beyond 5G新階段。

中華電信強調，與台灣產業廣結同盟，在海外市場已有多個5G企業專網、智慧燈桿、跨境物聯網等輸出案例，建立「台灣隊」模式，藉由MWC國際盛會舞台，中華電信今年將於MWC「台灣館」舉辦HAPPY HOUR活動，邀請國際夥伴與台灣產業進行交流，拓展商機。

呼應今年MWC主題「Introducing Velocity」，中華電信表示，在台灣已快速建構高品質的5G網路，並廣結盟產業夥伴於各行各業推展5G垂直應用，在全球5G即將快速成長之際，將持續致力於把快速發展中的新科技、新應用帶給民眾與企業，領航5G。