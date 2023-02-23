台積電美國擴廠員工質疑聲浪起 公司回應了
紐約時報等報導台積電（2330）美國擴廠議題並訪問匿名員工11人等質疑相關設廠帶來的挑戰與台美員工管理差異、考驗、文化衝突等，對此議題，回應記者今（23）日詢問，台積電公關處今日傍晚提出完整回應。
台積電完整回應如下：
台積公司規劃晶圓廠選址時有許多考量，包含客戶需求、市場機會、成本效益，以及營運效率等各項條件，而亞利桑那州晶圓廠計畫也是提供台積公司招募全球人才很好的機會。隨著全球業務擴展，台積公司積極強化內部培訓以促動全球人才共融，並珍視其多元的觀點及背景所為台積公司帶來的價值。在設立每個晶圓廠時，當地都會有著不同的特性與氛圍，包括台灣在內，台積公司協助新進員工順利融入台積公司企業文化，來台受訓或是海外外派的項目皆持續進行中。
台積公司致力創造開放、多元和包容的工作環境，台積公司為海內外員工安排許多跨文化溝通與合作的培訓及管理課程。同時，台積公司也設立多種溝通管道，以利員工分享關於工作環境的任何想法或疑慮，台積公司重視員工的意見並帶來改變。
台積公司了解海內外晶圓廠之間存在成本差異，這也都在規劃考量當中，台積公司預測長期毛利率可達 53% 或更高。
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