台積電美國擴廠員工質疑聲浪起 公司回應了

紐約時報等報導台積電（2330）美國擴廠議題並訪問匿名員工11人等質疑相關設廠帶來的挑戰與台美員工管理差異、考驗、文化衝突等，對此議題，回應記者今（23）日詢問，台積電公關處今日傍晚提出完整回應。

台積電完整回應如下：

台積公司致力創造開放、多元和包容的工作環境，台積公司為海內外員工安排許多跨文化溝通與合作的培訓及管理課程。同時，台積公司也設立多種溝通管道，以利員工分享關於工作環境的任何想法或疑慮，台積公司重視員工的意見並帶來改變。

台積公司了解海內外晶圓廠之間存在成本差異，這也都在規劃考量當中，台積公司預測長期毛利率可達 53% 或更高。