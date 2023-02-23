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聯強旗下通達智能 到宅服務深入台灣15%家庭

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）旗下通達智能運籌至2022年底累計到宅服務家戶數已超過130萬戶，約台灣家戶數15%！相當於每30秒就服務了一個家庭。通達把到宅服務當精緻品牌經營，提供智慧家電完整高標準的服務，目前已受10個國際品牌指名提供消費者信賴的到宅服務。

近年來，洗碗機成為家戶必要的設備，而以高服務品質受青睞的通達受益於此風潮，在智能洗碗機安裝案件大幅成長超過300%。通達在去年底全力配合國際高階品牌的美式賣場黑五促銷檔期，短期內完成大量的洗碗機到宅安裝，以完整且即時的資訊串聯，提供品牌端到顧客端所需的溝通訊息，例如：訂購後的網路預約、預約完成通知、到宅前預約提醒等，讓顧客購入智能家電時，享有數位化的到宅服務體驗。

通達智能運籌自2013年起，深耕智慧家庭到宅服務，近五年連續雙位數成長，至今累計服務逾130萬戶台灣家庭，持續獲國際10大品牌指定為安裝合作廠商。通達智能運籌2022年起以營運服務平台(MSP)提供合作業主更完善的智能倉儲、配送、場勘與到宅安裝，不僅獲業主如HP與安麗各別頒發「最佳客戶服務獎」、「優質合作夥伴獎」；亦獲得逾96%終端用戶的高度滿意，連續三年獲得平均4.8分(滿分5)的消費者滿意度與讚美回饋。

智慧家電 智慧家庭

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