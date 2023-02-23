半導體復甦了？台積電止跌彈升 陸行之：庫存開始降低

晶片大廠輝達（Nvidia）公布上季財報略優於市場預期，本季展望良好，資深半導體產業評論家陸行之今（23）日表示，Nvidia公布的數字好到不行，盤後暴漲8.89%，特別整理幾個重點加一點風險提示，他同時點出，「Nvidia預期今年首季營收季增5~10%，明顯優於同業及市場預期，表示台積電（2330）及產業鏈庫存從第1季開始將逐步降低」。

輝達表示，在截至4月底止的一季營收約65億美元，高於分析師平均預估的63.5億美元；輝達上季整體營收60.5億美元，下滑21%，是13季內第二度營收下滑，但略高於市場預期的60億美元；剔除特定項目後上季每股盈餘0.88美元，高於分析師預期的0.81美元。

輝達包含AI晶片在內的資料中心業務持續成長，顯示大幅受惠於ChatGPT等AI軟體的發展；輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，AI正處於「轉折點」，促使各種規模的企業購買輝達的晶片來開發機器學習軟體，「生成式AI的多用途與能力已經引發全世界企業開發和部署AI策略的急迫感」。

陸行之今日在臉書發文，「Nvidia今早公佈數字好到不行」，特別提出「幾個重點整理加一點風險提示」；他表示， Nvidia預期今年第1季營收季增5～10%，年減22%，明顯優於同業及市場預期，表示台積電及產業鏈庫存從第1季開始將逐步降低。

另外，Nvidia認為Gaming GPU、數據中心需求將回升，GPU卡庫存整理已經結束；去年11月、12月、今年1月的庫存月數年比暴增136%到6.98個月。

陸行之認為，「4Q22/1Q23 EPS 0.56/0.57，股票還是很貴」；「今年第1季營業利潤率將大幅回升到25% ，去年第4季為21%，去年第3季為10%」。

輝達盤後股價大漲逾8%，台積電今日以512元開出，一度拉升至521元，盤中漲幅2.36%。