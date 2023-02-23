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台積電5nm迎三大客戶急單 第二季度產能利用率或將滿載

集微網／ 集微網

集微網消息，據電子時報報道，由於PC、手機需求大跌，台積電7/6納米與5/4納米皆受創，但台積電5納米需求近期突然大增，第2季度產能利用率或將滿載。半導體供應鏈透露，急單來自英偉達、AMD與蘋果的AI、數據中心平台，ChatGPT的爆火讓客戶拉貨動能上升。

受疫情政策、地緣政治以及疫情紅利告終、全球通膨壓力大增多重影響，2022年第2季起全球電子、半導體景氣由熱轉冷，2023年首季大多更進入寒鼕期，最早觸底的的敺動IC、GPU等領域，最快今年首季恢復景氣。

台積電7/6納米產能利用率在2023年上半不再處於過去3年的高點，並低於預期，估計2023年下半年需求才會緩步回升。

台積電也指出，已在2022年第4季末量產的3納米，在HPC和智能手機應用的敺動下，預期2023年將平穩量產，客戶需求已超過台積電供應能力，預期第3季將開始貢獻大幅營收。不過，台積電並未對5/4納米產能利用率情況進一步說明。

半導體供應鏈表示，台積電在2022年第4季起也面臨多家客戶削減5/4納米訂單，原本產能利用率滿載的盛況，至2023年上半將跌至7成左右，不過，出乎預期的是，市況變化劇烈且難以掌控，近月來台積電的大客戶英偉達、AMD與蘋果陸續重啓拉貨，皆與AI、服務器平台需求飆升有關，第二季度5nm產能利用率或將滿載。

台積電 客戶 半導體

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