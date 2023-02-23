台灣外送大調查！二大龍頭差距縮小 其餘業者快速追趕中

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，觀測消費者常用平台有三大變化，包括兩大龍頭foodpanda與Uber Eats的常用度差距縮小、且兩大龍頭常用度皆縮減、第三項變化則是外送業者急起直追，另外，隨著民眾生活變化，外送品項中生活用品及冷凍冷藏也明顯提升，資策會分析師胡自立建議，業者未來可以三大面向經營外送市場。

資策會調查報告顯示，消費者外送平台有三大變化，包括一，兩大龍頭foodpanda與Uber Eats的常用度差距縮小，從2021年17%縮至2022年12%；二，兩大龍頭常用度皆縮減，顯示後進者急起直追，foodpanda從77.8%下滑至71.2%、Uber Eats小幅下滑2%至58.8%；三，第3到5名常用度上升，第三名foodomo由6.5%小幅成長至8.4%，第四名PXGo!小時達首度擠進前五，第五名為蝦皮美食外送。

資深產業分析師胡自立建議，業者未來可持續深化三個面向：一，「品項多元化」，持續提升客單價與使用黏著度；二，「夥伴生態系」，藉由擴大互補合作夥伴與虛實通路，減少發掘新用戶的成本，擴大可觸及的潛在用戶；三，「消費數據深入分析」，更深度的描繪配送地區、品項需求、用戶輪廓，發掘具消費意願或消費力的族群。

分析師胡自立觀察指出，疫後消費者開始回流實體的趨勢，確實已影響部分消費者使用外送的積極度。面對外在環境變化，業者紛紛將重心擺在追求營運穩定，除維持既有的餐飲熟食成熟市場，更重要的是積極開拓其他新興、高利潤品項領域，確保獲利來源更多元。

資策會調查也顯示，消費者開始增加餐飲熟食、生鮮雜貨以外的購買品項，「生活用品」常用度較2021年成長3%、「冷凍冷藏」從14.3%成長至16.5%，特別是家長族群外送生活用品與冷凍冷藏的增幅最明顯。調查顯示，「餐飲熟食」仍為最大宗外送類別，整體常用度卻下滑至2022年85.3%，第二大宗「生鮮雜貨」（22.9%）僅成長0.9%。