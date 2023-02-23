快訊

複製蘇震清模式？藏鏡人掀陳宗彥案 被指是警告賴清德

俄烏戰爭將滿週年：法國「這演習」已先應證戰事

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

台灣外送大調查！二大龍頭差距縮小 其餘業者快速追趕中

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
報系資料照
報系資料照

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，觀測消費者常用平台有三大變化，包括兩大龍頭foodpanda與Uber Eats的常用度差距縮小、且兩大龍頭常用度皆縮減、第三項變化則是外送業者急起直追，另外，隨著民眾生活變化，外送品項中生活用品及冷凍冷藏也明顯提升，資策會分析師胡自立建議，業者未來可以三大面向經營外送市場。

資策會調查報告顯示，消費者外送平台有三大變化，包括一，兩大龍頭foodpanda與Uber Eats的常用度差距縮小，從2021年17%縮至2022年12%；二，兩大龍頭常用度皆縮減，顯示後進者急起直追，foodpanda從77.8%下滑至71.2%、Uber Eats小幅下滑2%至58.8%；三，第3到5名常用度上升，第三名foodomo由6.5%小幅成長至8.4%，第四名PXGo!小時達首度擠進前五，第五名為蝦皮美食外送。

資深產業分析師胡自立建議，業者未來可持續深化三個面向：一，「品項多元化」，持續提升客單價與使用黏著度；二，「夥伴生態系」，藉由擴大互補合作夥伴與虛實通路，減少發掘新用戶的成本，擴大可觸及的潛在用戶；三，「消費數據深入分析」，更深度的描繪配送地區、品項需求、用戶輪廓，發掘具消費意願或消費力的族群。

分析師胡自立觀察指出，疫後消費者開始回流實體的趨勢，確實已影響部分消費者使用外送的積極度。面對外在環境變化，業者紛紛將重心擺在追求營運穩定，除維持既有的餐飲熟食成熟市場，更重要的是積極開拓其他新興、高利潤品項領域，確保獲利來源更多元。

資策會調查也顯示，消費者開始增加餐飲熟食、生鮮雜貨以外的購買品項，「生活用品」常用度較2021年成長3%、「冷凍冷藏」從14.3%成長至16.5%，特別是家長族群外送生活用品與冷凍冷藏的增幅最明顯。調查顯示，「餐飲熟食」仍為最大宗外送類別，整體常用度卻下滑至2022年85.3%，第二大宗「生鮮雜貨」（22.9%）僅成長0.9%。

資策會 餐飲

延伸閱讀

工研院推全台第一個機器人外送員 3月起高軟園區試營運

會遙控電梯還會送餐 工研院攜統一超推全台首個機器人外送員

開學了！8成4學生想兼差打工 外送竟掉出10名外

有缺蛋嗎？他實測「15分鐘買到2盒蛋」 網看價格嚇傻：跟買房的道理一樣

相關新聞

半導體復甦了？台積電止跌彈升 陸行之：庫存開始降低

晶片大廠輝達（Nvidia）公布上季財報略優於市場預期，本季展望良好，資深半導體產業評論家陸行之今（23）日表示，Nvi...

台灣外送大調查！二大龍頭差距縮小 其餘業者快速追趕中

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，觀測消費者常用平台有三大變化，包括兩大龍頭foodpanda與Uber...

外資：未來2至3年 鴻海中國以外產能比重升至3成

鴻海集團面對全球供應鏈重組策略備受關注，美系外資法人今天預估，未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%

iPhone 15將首次採用28nm OLED驅動IC 代工產能將轉緊缺

供應鏈消息人士透露，蘋果iPhone 15系列OLED驅動芯片工藝製程將從40nm HV升級為28nm HV，有助於進一...

紐時：台積電美國擴廠成本高 員工疑慮漸增

台積電擴大投資美國亞利桑那州新廠，預定明年投產。紐約時報訪問11名員工後報導，許多員工擔心台積電可能偏離研發重心，台美潛...

南亞科衝刺先進製程 大突破

南亞科總經理李培瑛昨（22）日透露，旗下1B製程有相當大的突破，第一顆產品已完成試產，明年下半年可望貢獻營收，1C測試產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦