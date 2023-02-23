iPhone 15將首次採用28nm OLED驅動芯片 代工產能將轉緊缺

供應鏈消息人士透露，蘋果iPhone 15系列OLED驅動芯片工藝製程將從40nm HV升級為28nm HV，有助於進一步降低功耗，提高續航能力。

集微網報導，目前，蘋果OLED驅動芯片核心供應商是LX Semicon、三星System LSI，其中三星System LSI驅動芯片主要由三星電子、聯電代工，LX Semicon驅動芯片主要由台積電、聯電、格芯代工。

蘋果OLED驅動芯片製程升級之後，這些驅動芯片設計廠商和晶圓代工廠都有可能因此受益。近日有消息傳出，聯詠有可能在2024年進入蘋果OLED驅動芯片供應鏈。

蘋果OLED驅動芯片製程升級可能主要有兩個原因：第一，28nm HV工藝製程可以進一步降低OLED驅動芯片功耗，提升iPhone 15系列機型性能。

第二，LX Semicon、三星System LSI合作的晶圓代工廠正將OLED驅動芯片工藝製程從40nm HV遷移到28nm HV，並將40nm工藝製程轉做eFlash閃存等其他類型芯片，他們承接40nm OLED DDI訂單的意願不高。

台灣晶圓代工廠減少40nm HV OLED驅動芯片晶圓代工產能，但是今年隨著柔性OLED出貨持續成長，對40nm OLED驅動芯片晶圓代工產能的需求反而增加，有可能導致40nm HV OLED驅動芯片晶圓代工產能緊缺。

同時，蘋果OLED驅動芯片向28nm HV遷移過程中也可能造成28nm產能的緊缺，所以現在芯片設計廠商開始競爭可用的40nm和28nm晶圓代工產能。