南亞科衝刺先進製程 大突破

南亞科總經理李培瑛昨（22）日透露，旗下1B製程有相當大的突破，第一顆產品已完成試產，明年下半年可望貢獻營收，1C測試產品也完成製程測試。在同業傳出啟動精簡人力策略之際，南亞科沒有裁員的計畫，僅部分部門遇缺不補，一些研發專案還會增加人才。

南亞科不畏景氣低潮，持續衝刺先進製程發展。李培瑛說明，南亞科2023年營運計畫，除持續推展現有各產品線業務外，將新增獨立自主開發的DDR5及1A製程產線，同時，今年度計畫1B製程的第一顆產品完成試產，及1C的測試產品完成製程測試，2024年起，逐步於現有廠房導入1B量產及1C試產，新廠營建亦將如期進行。

李培瑛坦言，10奈米去年實際營收貢獻未達公司預期，隨著今年產品線可望逐步到位，目標單月營收占比達到個位數。

他透露，南亞科在1B製程有相當大的突破 ，研發團隊高達數百人，不是只有針對製程開發，還有產品開發推進。

談到人力部署狀況，李培瑛強調，南亞科沒有裁員的必要性，但會適度撙節人力成本，並考量長遠的永續經營、創新、擴建等需求，因此有部分部門遇缺不補，但在研發專案上的人力仍會些微增加。