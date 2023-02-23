南亞科：下半年市況回穩

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛（本報系資料庫）
南亞科總經理李培瑛（本報系資料庫）

記憶體市況低迷之際，台塑集團旗下、台灣最大DRAM南亞科總座李培瑛昨（22）日釋出好消息，看好供應鏈庫存狀況陸續改善，第2季起市場部分負面因素影響可望逐步趨緩，下半年終端庫存有機會正常化，需求也將回穩。長期來看，5G、AI、智慧工廠等應用將帶動DRAM多元化，每年位元需求成長幅度可維持10%至20%。

李培瑛昨天與媒體茶敘，釋出以上看法。他認為，全球不景氣、通膨、俄烏戰爭，加上大陸內需尚未回溫，是造成此波記憶體市況下行的主因，尤其大陸先前封控影響很大，後須仍要觀察解封後的復甦狀況。

南亞科去年稅後純益146.14億元，年減36.04%，每股純益4.72元，董事會昨日決議去年度盈餘每股擬配發現金股利2.13元，配發率約45%，共放出66億元現金，以昨日收盤價58.7元計算，殖利率約3.6%。

李培瑛指出，去年第4季供應商確實比第3季累積更多庫存，目前已看到供應鏈庫存開始小幅改善，加上第2季起部分負面因素逐步趨緩，以及供應商調降資本支出及產能效應發酵，下半年終端庫存有機會正常化。

李培瑛認為，雖然今年整體DRAM需求成長率可能低於長期平均值，但DRAM是電子產品智慧化的關鍵元件，未來隨著各種消費性智慧電子產品推陳出新，加上5G、AI、智慧城市、智慧工廠等應用蓬勃發展，將帶動DRAM應用多元化，預期今年市場需求逐季改善後，長期來看，每年位元需求成長幅度可維持10%至20%。

談到美國擴大對大陸半導體管制，是否對南亞科造成影響。南亞科執行副總經理蘇林慶說明，美方政策對公司有好有壞，壞的部分是有些客戶被列入實體清單，好的地方是大陸發展DRAM先進製程受限。

李培瑛補充，南亞科確實可能受惠轉單，惟大陸DRAM市占率不大、也非高品質應用，因此影響幅度不大。他研判，陸系廠商不會因此停下DRAM研發腳步，但確實會慢下來。

南亞科 DRAM

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