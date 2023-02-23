英特爾 傳延後下單台積3奈米

外媒引述PC業者談話報導，英特爾委由台積電代工生產3奈米晶片計畫將延後至明年第4季，比原訂晚一季，此舉恐影響台積電後續3奈米產能利用率，牽動整體營運。

對於相關消息，英特爾與台積電皆不評論。據了解，英特爾近期營運遭逢逆風，因此正微調後續處理器推出的時程，藉此降低成本，並度過需求疲弱低潮，台積電也因而掃到颱風尾，原本雙方規劃在3奈米的合作時程受影響。

台積電22日股價跌9元、收507元，外資賣超2,705張，連四賣；周三ADR早盤漲約0.2%。

科技資訊網站Tom's Hardware指出，元月底市場傳出，英特爾敲定一家具領導地位的雲端與資料中心服務業者將採用Intel 3節點製程產品。雖然英特爾多數晶片都是自產，但也會下單給同業，例如委託台積電協助生產Arc獨立繪圖處理器（ GPU）系列晶片。不過，近日傳出英特爾下單台積電3奈米的時程將延後。

先前報導指出，英特爾第15代Arrow Lake處理器採用混合小晶片架構，在GPU的晶片塊部分據稱委由台積電3奈米代工。Arrow Lake處理器原本要在2024年第3季推出，最新報導披露，英特爾已延後下單台積電3奈米的時程，由原訂2024年第3季推持至當年第4季。

Tom's Hardware指出，如果上述報導準確，首款Arrow Lake處理器將在2024年第4季末和2025年第1季陸續出貨。

不過，距離Arrow Lake推出還有約兩年，英特爾在這段期間內，應該還有兩代產品會推出，包括據傳在今年稍後推出Raptor Lake-S桌機處理器，接著會有第14代Meteor Lake。英特爾執行長基辛格在該公司2022年第4季的財報會議上表示：「關於Intel 4，我們目前準備好生產，我們期望MTL（Meteor Lake）在下半年上線。」

Meteor Lake將是英特爾首款與台積電在中央處理器（CPU）方面合作的產品，包含Intel 4（7奈米） 運算晶片塊，加上台積電5奈米生產的GPU與採用英特爾Foveros 3D封裝技術、6奈米生產的系統單晶片（SoC）。此外，Meteor Lake將成為英特爾首款整合極紫外光（EUV）微影技術的CPU系列。

英特爾先前一度受困於製程技術進展，基辛格上任之後，展現在製程技術方面的強烈企圖心與進展計畫，目標四年內大跨步發展五個製程節點，同時也要積極拓展晶圓代工業務。

根據英特爾先前釋出的技術進展藍圖，除了已經推出的Intel 7製程外，Intel 4製程產品預計今年開始出貨，Intel 3製程將於2023下半年準備生產。後續Intel 20A製程（相當於2奈米）預計將於2024年上半準備量產，而Intel 18A製程原預計2025年初問世，但相關時程已提早到2024年下半可以量產。