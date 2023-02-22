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台灣大林之晨：新創成企業望遠鏡 加速科技事業成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

Google 台灣為響應政府打造台灣為亞洲矽谷的願景，邀請國家發展委員會、台灣大哥大鴻海科技集團共同主辦第二屆「Google 孵創計畫」（Project Hatcher），台灣大哥大總經理林之晨於會中表示，台灣大堅信新創是加速產業與社會新陳代謝，為年輕人提供向上移動機會，最重要的渦輪引擎，也是讓企業看見未來，企業領導人透由新創找到「北極星」，幫助公司重新定義未來五年、十年中長期策略與願景，提升企業價值。

「Google 孵創計畫」透過由 Google 發起的平台，號召產官界共同挹注台灣新創圈資源，激發更多創新動能，並協助新創前進海外市場開創新局，林之晨受邀出席「Hatcher Day」，以成功企業家身分與新創團隊進行交流。

台灣大表示，除參與Hatcher Day，分享企業結合新創，協助新創拓展多元機會，旗下影音串流平台 MyVideo 將播出Project Hatcher 第三階段的新創競賽實境秀「Hatcher Show」，該實境秀將為台灣第一個新創實境節目，且獲得文化部補助，將透過影音節目內容，傳遞台灣新創團隊創意及活力，讓台灣新創故事被世界看見。

林之晨與YouTube共同創辦人陳士駿、Twitch共同創辦人林士斌、橡子園顧問董事長陳五福、Google Taiwan董事總經理馬大康。就台灣新創發展環境進行對談交流，探討台灣是否有機會出現新創獨角獸。林之晨認為，須先建構與提升台灣整體英語實力，具備迅速接收最新思想資訊的能力之後，台灣才會更有機會孵創出國際級新創事業。

林之晨也以共同主辦方身分，與國家發展委員會主委龔明鑫、鴻海科技集團發言人巫俊毅、Google Taiwan總經理林雅芳同台，接受台下新創團隊提問。林之晨分享企業與新創合作，可分為營運、戰術、策略、願景四面向階段，許多企業與新創團隊合作僅停留在營運面、戰略面，但更重要的是，企業領導人透由新創找到「北極星」，幫助公司重新定義未來五年、十年中長期策略與願景，提升企業價值。

林之晨表示，台灣大堅信新創是加速產業與社會新陳代謝，為年輕人提供向上移動機會，最重要的渦輪引擎，也是讓企業看見未來，加速演化升級，最重要的高倍數望遠鏡。透過全力支持 Project Hatcher，我們期待鼓勵更多優秀人才投入新創，並運用台灣大哥大的天賦，全力幫助他們能所不能，加速放大早期成功，為台灣及整個大東南亞區域帶來更大正向力量。

林之晨指出，在Web3時代，台灣大積極透過策略性投資與新創一起成長，陸續入股SoundOn、CloudMile萬里雲，以及智慧出行服務平台業者USPACE等，並透過結合新創，拓展超5G生態系，加速 Telco+Tech 科技事業成長。

林之晨更強調，在創業發展的道路，人才始終不可或缺，企業需要多元人才，以契合營運需求。台灣大以珍惜人才、尊重人才思維，持續培育跨域人才，及擁有自學能力的「學力」，台灣大內部擁有「工作社團」，讓公司每位同仁，除了自己部門工作的「主修」，可以利用20%上班時間，到不同部門去「輔修」該部門的工作。台灣大訂定創新提案制度，跨部門合作激盪火花的活動機制。台灣大攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助、且保障就業的「攻城精英就業保證班」，不限學歷經歷，搶進百工百業工程師藍海市場，為人才 Open Possible。

台灣大哥大 林之晨 Google 鴻海

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