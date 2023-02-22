聯發科MWC全產品線齊亮相 大秀全球創新技術

國內IC設計龍頭聯發科（2454）將於2023年世界行動通訊大會（MWC 2023）期間，以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題，點亮生活完整布局，釋放智慧裝置的無限潛力，展示衛星通訊、5G、行動計算和無線連網技術等最新進展，包括行動通訊的天璣系列、寬頻連網的Filogic、智慧物聯網的Genio、Chromebook的Kompanio及智慧電視的Pentonic等全產品陣容組合，以及行動裝置以外的5G技術應用展示。同時，聯發科技還首度展示全球首次5G NR NTN 衛星網路功能的行動通訊晶片，以先進的技術能力及超前速度佈局領先其他業者。

聯發科總經理陳冠州表示：「聯發科技多元化的產品組合凸顯我們在產業中的優勢地位—我們把5G跟衛星通訊技術導入更大範圍的裝置與設備，更有能力做出最新的技術。展會期間，我們還將展出多種由聯發科技賦能的最新裝置與設備，以先進技術為每一位使用者帶來卓越體驗。」

其中在衛星通部分部分，聯發科將率先亮相符合標準的3GPP 5G非地面網路（NTN）解決方案為智慧手機等裝置提供雙向衛星通訊支援，和下一代NR-NTN技術解決方案。

聯發科並將與愛立信合作展示利用5G毫米波波束技術來提高連線性能和可靠性。將展示以是德科技5G網路模擬解決方案的毫米波5G UltraSave省電技術，通過優化硬體和軟體設計，提升5G裝置或設備在高速資料傳輸應用中的續航表現。

至於備受市場關注的聯發科天璣5G行動平台，聯發科更是火力全開，向面從旗艦到主流不同市場定位的智慧手機，提供先進的無線連網、多媒體、AI和影像技術。

另外，聯發科將展示折疊手機摺疊平板，包括搭載聯發科技天璣9000+行動平台的OPPO Find N2 Flip和Tecno PHANTOM V Fold折疊屏手機，以及搭載聯發科技天璣9000行動平台的OnePlus Pad和Lenovo Tab Extreme平板電腦。

聯發科還將展示Helio系列家族的新成員Helio G36，面向主流市場的行動裝置而設計，八核Arm Cortex-A53 CPU主頻可達2.2GHz，支援90Hz顯示，可提供暢快遊戲體驗。此外，Helio G36還支援具備AI相機增強功能的50MP畫素主鏡頭。