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日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫 千萬獎金得主揭曉

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，由樂齡智造科技奪冠，日月光投控行政長汪渡村（左二）頒獎合影。圖／公司提供。
日月光「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，由樂齡智造科技奪冠，日月光投控行政長汪渡村（左二）頒獎合影。圖／公司提供。

日月光致力於企業社會責任以及打造永續商業模式，並為延續集團創辦人張姚宏影女士精神，於2022年舉辦總獎金高達1000萬之日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫，在今（22）日於楠梓園區舉行頒獎典禮，決審前三名分別可獲得300萬、200萬及100萬元的高額補助。

日月光投控表示，日月光積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應夥伴與社會價值」策略主軸，也希望透過競賽的方式，延續張媽媽「取諸社會、用諸社會」的精神，希冀落實「日月傳承，永續創生」理念，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

日月光投資新台幣2.5億元設立「日月光社會企業股份有限公司」，針對應用創新的商業模式，落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，發揮企業正面影響力。涵蓋智慧科技農地永續利用、開發循環經濟環保產品、及擬設置優先照顧員工家中長輩的日照中心等。

除此之外，日月光環保永續基金會與桃園市政府環保局合作成立「日月光環保潛水隊」，去年已超標年度淨海計畫，並預計2023年將動員超過200人次的潛水員來復育540顆珊瑚，定期進行維護和清潔。

承辦此次活動的銘傳大學指出，此次共有195隊參賽，歷經兩階段的初審，多位委員審慎評估及多次討論之下，最終拍案決定15隊入圍決審，競爭相當激烈，決審當日特別邀請何美玥國策顧問、沈佩蒂校長、陳思寬董事長、陳美伶董事長、蘇慧貞校長擔任決審委員。

日月光 半導體 社會企業 環保

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