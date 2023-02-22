欣興：淡季廠區必要時適度精簡人力、鼓勵適度休息
PCB暨載板龍頭廠欣興（3037）今（22）日釋出保守展望，欣興財務長沈再生提到，載板跟隨IC半導體腳步走屬於產業一部分，看到客人存貨持續調整中，還沒看到何時往上調整，在市場普遍庫存調整之際，首季通常為傳統淡季，廠區必要時適度精簡人力、鼓勵適度休息。
欣興也說，由於客戶端相對保守，依據產品生命週期下單，目前沒辦法確定市況何時回升，同時去年第4季已出現HDI旺季不旺，目前市況急凍客人存貨持續調整中，還沒看到何時往上調整。
欣興統計，去年第4季存貨呆滯提列10.4億元，折舊也增加3億元，稼動不足增加1.5億元，不過公司也說，去年存貨周轉降至51天，較去年9月底55天下降，存貨情況仍相對健康。
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