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中信高評級公司債規模、收益人飆高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

債券殖利率飆高，投資買點浮現之際，台灣投資人近期掀起買債熱潮，其中主打每月領息的債券ETF吸睛力更強，市場上唯二檔「月月配息」債券ETF：中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），近一年規模及受益人數增長快速，其中，中信高評級公司債（00772B）在A級以上公司債ETF當中，規模與受益人數都居冠，吸引超過2.8萬個投資人申購，總規模更達752億元。

根據CMoney統計，截至20日，中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）規模分別為752億元及700億元，近一年增加239億元與169億元，同時，截至2月17日，這兩檔的受益人數也都居同類型債券之首，分別增加2.4萬人、及6382人至2.8萬人及7251人。

中國信託投信表示，美國聯準會2022年為抑制通膨，採取激烈的手段升息，促使債券殖利率飆高，評價面更具有吸引力，兩檔月月配債券ETF近期也相當火熱，不斷吸引投資人申購，除了是因為投等債吸引力十足之外，更因為這兩檔是市場上唯二兩檔月月配ETF，讓投資人每月領息，存債存得更有感。

儘管升息進入尾聲，但尚未結束，債券價格走勢仍有波動。中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，由於美國通膨降溫速度不如市場預期、聯準會鷹派立場不停，導致債市價格近期走跌，但以投資等級債為例，價格於2022年已下修逾30%，今年升息預期市場已逐步反應中，因此給予的債券風險溢酬相對去年第四季低，估計債券價格下檔空間有限，相反地，現在進場投資等級公司債ETF，在未來開始降息後，債券價格反彈力道也會較強，投資人賺資本利得的機會也大幅提升。

根據近四次升息經驗，投資級債價格在升息見頂後的反彈動能相當強勁，在1994、1999、2004及2018年四次經驗當中，若投資人在升息尾聲買入投資級債，持有兩年後的報酬分別為25.7%、27.1%、9.4%及36.2%，換言之，目前市場預估，此次升息循環可望在第二季底結束，現在投資人分別入手投資等級公司債ETF，未來正報酬的機率相當高。

升息促使債券殖利率飆高，投資價值浮現，但也為經濟帶來隱憂。游忠憲表示，市場對2023年的經濟隱憂升溫，企業還債能力備受考驗，擁有一籃子「A級以上」成分債的中信高評級債（00772B），主要聚焦在全球大型企業，對於一般投資人而言，可以透過這檔ETF一次入手國際知名企業發行的公司債，像是微軟、亞馬遜、蘋果等國際大型企業，其財務韌性佳，償債能力強。

總結來說，游忠憲表示，現在布局中信高評級債（00772B），不但可領5%的配息，更可在升息頂端後有機會賺到價差，更能在經濟疑慮升溫之際，買入一籃子的國際大型企業債，投資人不僅可以跟上10多年來的債券機會，更可以作為防禦工具，攻守能力相當強。

債券 升息

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