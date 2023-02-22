義隆估Q1營收季增逾12% 需求回溫NB庫存去化近尾聲

義隆（2458）今（22）日召開法說會釋出展望，公司指出，估計首季營收約22-24億元，毛利率43-45%，營益率10-15%，NB庫存去化接近尾聲，品牌客戶開始啟動拉貨，去年第4季會是谷底。按照公司說法，去年第4季營收19.64億元，首季營收估季增12-22.2%。

公司指出，今年看來上下半年應約4比6，首季毛利率因產能合約去年11月才解除部分高價晶圓合約遞延到今年上半年，加上FAB漲價等，但費用仍可望低於去年第4季。

就終端應用，公司提到，NB庫存去化接近尾聲，品牌客戶開始啟動拉貨，去年第4季會是谷底。

公司也說，去年第4季庫存去化佔據全年一半以上且買氣弱，導致明顯影響該季毛利率僅39%，原先產能列入業外與銷貨成本項目，四大會計師事務所決議後LTA全數列為銷貨成本並影響該季5個百分點，今年不會再發生。

就去年財報，公司提到，去年第4季新台幣升值匯兌損失，稅前損失100萬元，稅後歸屬母公司獲利4800萬元，主要是研發投資回轉數認列，該季每股稅後純益0.17元。

該公司也說，去年全年營收約130億元，年減少28.9%，全年毛利率45.9%，公司持續管控費用，全年評價利益損失8100萬元，全年歸屬母公司淨利21.52億元，全年每股稅後純益7.56元，較前一年度17.64元下滑。