南亞科通過ISO 26262 車規認證 擴大車用布局

DRAM大廠南亞科（2408）搶進車用記憶體布局，該公司的的低功率行動記憶體（LPDDR4）4X系列產品，通過德國驗證機構SGS-TÜV ISO 26262車用功能安全ASIL-B Ready產品驗證，確保車用記憶體產品安全，以提供全球車用客戶可靠的晶片解決方案。

南亞科長期深耕車用市場，提供客戶符合AEC-Q100、IATF 16949及ISO 26262等國際標準之設計與製造專業製造廠，該公司推出的2Gb/4Gb/8Gb LPDDR4/4X等低功率產品，已推廣至智慧型手機、智慧穿戴、智慧音箱、低耗能攜帶型電腦、高速SSD及汽車及工業等應用市場。

ISO 26262 著眼於功能安全，確保汽車的各項零件能準確地發揮其功能，透過開發階段嚴謹的工程概念，預防產品系統失效。此標準以功能安全管理、汽車產品設計開發的安全生命週期，並透過產品的專屬汽車特殊性，來確定其風險等級（ASIL : 汽車安全完整性等級Automotive Safety Integrity Level）。

南亞科銷暨客製事業群副總莊達人表示，隨著先進駕駛輔助系統、車聯網、自動駕駛、及智慧汽車的蓬勃發展，車用電子零組件的「安全性」愈來愈受國際車廠的重視，南亞科技基於安全至上的理念於2019年建立ISO 26262汽車功能安全的相關流程，並於生產製造時透過嚴格的品質監控來確保車用記憶體符合ISO 26262的安全風險的標準，以實現可靠與安全的車用電子系統。