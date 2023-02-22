快訊

2因素拖住股價漲勢 星宇航空早盤熄火重挫逾10%

總統初選水很深…當年蔡英文靠一招 讓賴清德從贏選到輸

等被關？清淨海不怕被監視 興櫃開盤15分鐘內再度熔斷

伊雲谷提多雲備援解方 助攻企業維持營運不中斷　

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
為助攻企業在兼顧多雲布局下，達到雲端成本優化，伊雲谷數位科技提出三大多雲策略建議。業者提供
為助攻企業在兼顧多雲布局下，達到雲端成本優化，伊雲谷數位科技提出三大多雲策略建議。業者提供

企業打造數位韌性，維持營運不中斷，「多雲備援，分散風險」的策略至關重要。為助攻企業在兼顧多雲布局下，達到雲端成本優化，多雲多方案整合服務領導廠商伊雲谷數位科技（6689）提出三大多雲策略建議，協助企業在最適成本及最高效率下，實現多雲布局，強化企業競爭力。

隨著雲端成為企業營運要角，多雲布局也成了企業持續提升永續競爭力的關鍵要素，然而現況下，多雲的複雜性和高成本讓許多企業為之卻步。為此，伊雲谷以成功參與台灣近十個金融業和醫療業的核心系統上雲案例經驗，提出企業加速多雲布局的三大解方。

一、選擇原廠認證的雲端服務商，透過雲端架構健檢，節省成本浪費：雲端環境與地端環境不同，直接將地端伺服器搬上雲端，並無法節省費用，更可能導致企業覺得雲端成本很高的誤解。以伊雲谷服務客戶的專業經驗來說，若有原廠認證的雲端服務商進行雲端健檢，客戶可藉此大幅減少雲端成本。

二、善用雲端大廠結盟優勢：多雲對於維持企業營運不中斷至關重要，企業可優先考慮有結盟合作的雲端大廠，達到成本和效能雙贏。例如：甲骨文雲端基礎設施（OCI）在全世界與 12 座微軟Azure機房有著Interconnect的功能，目前已有數百家企業在全球11個區域中，安全地使用專用互連，享受延遲小於2毫秒的低延遲傳輸服務，且 OCI傳輸至Azure之流量不計費，讓企業在最適成本的狀況下，達到多雲策略，提升營運穩定性。

三、綜合各朵雲的強項，發揮最大效益：每朵公有雲都有其獨特的優勢，以近期Uber與Google Cloud、OCI合作的案例為例，Uber善用Google Cloud地圖服務及廣告系統優勢，強化車輛行進路線規劃及宣傳推播，而與OCI合作部分則是著重於Uber Eats餐飲或貨物遞送服務規劃，透過1+1 > 2，發揮多雲綜效，並同時達成備援。

伊雲谷為加速助攻企業客戶推進多雲布局，一站式整合四大公有雲（AWS、Azure、Google Cloud、OCI），並以多雲服務為基礎，提供雲端整合方案，加乘雲端託管、資安、減碳、大數據分析等雲端應用服務，助企業提升數位韌性與雲端成本優化同步到位。

雲端服務 布局 Google Cloud

延伸閱讀

Google地圖最萌地標！波蘭賓士貓浪浪爆紅「5顆星好評」 海放當地所有景點

AI機器人取代人類？ChatGPT通過Google工程師面試 年薪突破550萬

台南行動醫院增「咀嚼吞嚥評估」 百場健檢可上網預約

兩間公司都在燒錢但Uber仍在中國挫敗 「滴滴出行」步步摧毀計畫令人咋舌

相關新聞

南部水荒…科技業警戒 衝擊晶圓代工、面板廠

南部面臨30年最大枯旱，台水公司昨（21）日宣布，3月1日起台南地區的水情燈號調整為減量供水的「橙燈」，台南市工業區、科...

世界先進：Q1營運「瞬間谷底」

晶圓代工成熟製程市況急凍，世界先進董事長方略昨（21）日於法說會示警，本季營運「瞬間谷底」，將是最冷的一季，預估單季營收...

網家去年Q4轉盈 全年仍虧

網家昨（21）日公布執行長張瑜珊去年8月上任後第一張成績單，去年第4季本業與合併獲利均轉正，單季每股純益0.06元，勉強...

伊雲谷提多雲備援解方 助攻企業維持營運不中斷　

企業打造數位韌性，維持營運不中斷，「多雲備援，分散風險」的策略至關重要。為助攻企業在兼顧多雲布局下，達到雲端成本優化，多...

遠傳5G遠距診療2.0 幫基層機構轉型

疫情改變了生活和就醫模式，也推進遠距醫療發展，遠傳昨天宣布與台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，...

台南3月減量供水 晶圓廠拉警報

南部水情嚴峻，旱災經濟部災害緊急應變小組工作會報決議三月一日起台南地區調整為減量供水橙燈，南科實施節水一成，晶圓代工、面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦