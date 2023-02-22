伊雲谷提多雲備援解方 助攻企業維持營運不中斷　

企業打造數位韌性，維持營運不中斷，「多雲備援，分散風險」的策略至關重要。為助攻企業在兼顧多雲布局下，達到雲端成本優化，多雲多方案整合服務領導廠商伊雲谷數位科技（6689）提出三大多雲策略建議，協助企業在最適成本及最高效率下，實現多雲布局，強化企業競爭力。

隨著雲端成為企業營運要角，多雲布局也成了企業持續提升永續競爭力的關鍵要素，然而現況下，多雲的複雜性和高成本讓許多企業為之卻步。為此，伊雲谷以成功參與台灣近十個金融業和醫療業的核心系統上雲案例經驗，提出企業加速多雲布局的三大解方。

一、選擇原廠認證的雲端服務商，透過雲端架構健檢，節省成本浪費：雲端環境與地端環境不同，直接將地端伺服器搬上雲端，並無法節省費用，更可能導致企業覺得雲端成本很高的誤解。以伊雲谷服務客戶的專業經驗來說，若有原廠認證的雲端服務商進行雲端健檢，客戶可藉此大幅減少雲端成本。

二、善用雲端大廠結盟優勢：多雲對於維持企業營運不中斷至關重要，企業可優先考慮有結盟合作的雲端大廠，達到成本和效能雙贏。例如：甲骨文雲端基礎設施（OCI）在全世界與 12 座微軟Azure機房有著Interconnect的功能，目前已有數百家企業在全球11個區域中，安全地使用專用互連，享受延遲小於2毫秒的低延遲傳輸服務，且 OCI傳輸至Azure之流量不計費，讓企業在最適成本的狀況下，達到多雲策略，提升營運穩定性。

三、綜合各朵雲的強項，發揮最大效益：每朵公有雲都有其獨特的優勢，以近期Uber與Google Cloud、OCI合作的案例為例，Uber善用Google Cloud地圖服務及廣告系統優勢，強化車輛行進路線規劃及宣傳推播，而與OCI合作部分則是著重於Uber Eats餐飲或貨物遞送服務規劃，透過1+1 > 2，發揮多雲綜效，並同時達成備援。

伊雲谷為加速助攻企業客戶推進多雲布局，一站式整合四大公有雲（AWS、Azure、Google Cloud、OCI），並以多雲服務為基礎，提供雲端整合方案，加乘雲端託管、資安、減碳、大數據分析等雲端應用服務，助企業提升數位韌性與雲端成本優化同步到位。