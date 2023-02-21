不只護國神山重資安！洛克威爾搶下半導體龍頭大單 總部也跌破眼鏡

花兩年半做場域驗證（POC），終於擊退兩對手，拿下半導體龍頭工廠資安大單，這也是工業自動化大廠洛克威爾（Rockwell）在半導體界攻下的第一個灘頭堡；事實上不止是護國神山重視資安，超過6成企業2023年將資安列為重點投資。

台灣以製造業為經濟主體，智慧製造喊的大聲，需求在近年大幅提升，但工業自動化大廠洛克威爾台灣暨香港地區總經理譚世宏協助許多工廠導入智慧管理，他指出目前觀察ESG、數位轉型、建立資安機制已是三大智慧化趨勢，而這些需求也是推升洛克威爾2022年會計年度業績翻倍成長關鍵。

洛克威爾擅長工業環境資安維護，2019年起陸續併購4家資安業者，強化OT（營運科技）威脅與資產做安全風險監測，提供預防及設定回復能力。2019年開始，就參與台灣護國神山的資安專案競爭，在同時跟兩家同業展開POC（場域驗證方案）下，歷時2.5年，最終洛克威爾勝出，結果連美國總部也相當意外。

由於拿下大單，半導體客戶去年跟今年大量工廠導入洛克威爾服務，也讓洛克威爾台灣暨香港地區2023財年第一季（2022年10月～12月）光是相關部門業務營收就等於2022財年整年業績（2021年10月～2022年9月）！而帶動單季總營收年增15%超標。

2022年行政院《產業創新條例》新增資通安全產品或服務投資抵減優惠項目、數位發展部下設資通安全署，金管會也要求上市櫃企業設立資訊安全單位及專門主管，多種政策施行下，根據勤業仲信調查，高達64%的企業已將「資訊安全」列為2023年重點投資項目。

而ESG跟數位轉型也仍是發燙企業關鍵字，今年仍有許多客戶對此方面投資。「很多（客戶）喊智慧化但都還沒真正智慧化！」譚世宏指出，最常見是客戶將許多設備數據集中在一個大硬碟裡，而不是自動化將數據歸類分析，使得企業仍須人工製作報表，在客戶要求直接提供工廠E copy電子檔下，才急忙來找洛克威爾協助。

透過AI工具，洛克威爾幫一家化工廠提高純水良率，也幫一家化工龍頭排放污水前檢驗效率提升，從原本抽驗水質以人工數顯微鏡下細菌數，耗時三週才能做出改善決策，如今AI只需要三小時，馬上就能發現問題調藥處理。

「客戶會需要設備串連，做出報表，利用AI協助管理」。譚世宏說，更重要是，客戶希望知道何時機器會罷工。「半導體客戶不願意停工，若能利用AI邏輯分析提醒某機台2個月後會故障，預先備機，還可以預知該保養日期」。

但外商費用也是讓台廠卻步關鍵，因為洛克威爾報價往往比本土競爭對手貴一倍，譚世宏解釋，對洛克威爾而言，企業應該看總成本（Total cost ownership）而非初次導入費用，許多初期導入費用較低的廠商，未來任何的改動都可能需要再支付費用，形成被綁架的效應，故總成本並不見得便宜，但洛克威爾抱持開放態度，可以教導客戶如何導入及自己管理工廠，故若未來有第二座工廠數位化便可以自己來。

但也因為數位化費用不低，「一般客戶第一次做智慧工廠都不是找洛克威爾，會找我們通常是先前已經失敗。」譚世宏說，而隨2022年半導體超額預購，他預估今年產業相對保守，但現在工業用晶片還是缺貨！譚世宏指出，現在下機台交貨週期從3個月延長到6～9個月，在大環境不確定性高之下，2023年的營運目標是與2022年持平就好。