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電信新三雄若成立 遠傳總座井琪看好將理性競爭

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
遠傳電信與亞太電信合併在即，台灣大也將在周五董事會討論與台灣之星的合併案。若順利合併，電信業「新三雄」將呈現新局面。遠傳總經理井琪今對此發表看法，表示未來三家電信商規模相當，看好將會呈現理性競爭態勢。遠傳／提供
遠傳電信與亞太電信合併在即，台灣大也將在周五董事會討論與台灣之星的合併案。若順利合併，電信業「新三雄」將呈現新局面。遠傳總經理井琪今對此發表看法，表示未來三家電信商規模相當，看好將會呈現理性競爭態勢。遠傳／提供

遠傳電信（4904）與亞太電信（3682）合併在即，台灣大（3045）也將在周五董事會討論與台灣之星的合併案。若順利合併，電信業「新三雄」將呈現新局面。遠傳總經理井琪今 (21) 日表示，未來三家電信商規模相當，看好將會呈現理性競爭態勢，積極提供新服務給消費者。

她表示，合併案其實已經討論了一年了，期間還受到一點小阻力，所以如果不競爭，也不會一開始就不順，她說，競爭是一定有的，但大家規模差不多時會更理性競爭，研究造福消費者的新服務。

國家通訊傳播委員會(NCC)要求合併方的遠傳電信、台灣大都要提出低資費或是優惠費率，井琪坦言，用戶糾結的1,399元是吃到飽，但其實遠傳也有很多較低的資費，這幾年4G攤提剛結束，但5G來了，業者這幾年一直在標頻譜，導致也沒法有較漂亮的財務數字，台灣的5G資費相較國際已經壓太低了。

她表示，遠傳仍在持續建設，最近NCC公布5G用戶資料，覺得在國際間台灣「向後退」，但井琪指出，要以同時期作比較，以南韓為例，政府積極推動，但開台兩年時的滲透率還比台灣低，以5G開台兩年的時間點來看，台灣的滲透率當時是排名全球第二，表現極好。

遠傳電信 亞太電信 台灣大 5G

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