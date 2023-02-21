網家中止連四季虧損　詹宏志：確認持續好轉再談領薪水

網家公告去年財報，營收461億元，稅後虧5279.4萬元，每股虧0.42元，其中第四季傳統旺季僅賺818萬元，每股純益0.06元，勉強中止連4季虧損。對於今年營運，網家董事長詹宏志表示，今年預期大部分子公司獲利皆會轉正。

網家2021年營收485.79億元，雖創歷史新高，但因費用大增侵蝕獲利，全年僅賺9744萬元，年減61.5%，每股純益0.84元，是2019年轉虧為盈後新低，低迷的營運情況更受股東砲轟，詹宏志就向股東承諾，若無法改善獲利就不領薪。

而詹宏志日前就表示，去年營運不如預期，決定不發績效獎金，自1月1日起不再領薪水，也提前預告去年無法獲利。對於何時可以開始領薪水，詹宏志則說，去年第四季營運好轉是好消息，但也不著急，等到確認好轉是可長可久的狀態後再說。

至於今年的營運重點，網家執行長張瑜珊則說，將會擴展百貨商品的深度與廣度，並維持3C產品的優勢，還要優化用戶體驗，特別是移動端的方面，還有很大努力空間。

網家去年的財報，對比電商龍頭富邦媒去年創新高的營收1034.4億元、稅後純益34.3億元，每股純益15.72元，有相當大的落差。詹宏志表示，沒有太多條件去想競爭對手的事情，但是希望5年內營收翻倍，且很有信心做到，只是有別過去幾年遇到困難都是希望先拉高業績，此次則要先調整到有好的獲利架構，放大才有意義，「整體電商市場是在成長的，只要架構對了，就有信心獲利能力成長。」

為加速整合集團資源，健全財務結構，網家也啟動集團組織重整案，將參與旗下商店街市集之現金增資案與股權交易案，完成交易市集組織與商業模式重組，未來商店街將成為旗下露天市集全資持有之子公司，有利落實及健全營運計畫，提升營運效率，以追求各事業體垂直領域綜效極大化，強化集團交易市集業務。