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中美晶與友達簽署長期電池供應合約 強化在地綠色能源供應鏈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
中美晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

為掌握全球淨零政策的龐大綠能商機，中美晶（5387）今日宣布與友達光電攜手合作，共同簽署長期電池供應合約，中美矽晶將為友達光電太陽能模組供應大尺寸高效能的M10太陽能單晶PERC電池。雙方的合作將強化台灣的能源本土產業鏈，透過在地供應共同打造高品質及高效能的太陽能產品。期待透過強強聯手，發揮最大的垂直整合效益，一起搶攻再生能源轉型商機。

友達長期深耕台灣及海外能源市場，其高品質的太陽能模組的關鍵元件-高效太陽能單晶PERC電池-便是由中美矽晶生產。

中美晶表示，為滿足友達光電大尺寸高效單晶PERC電池的強勁需求，已搶先於2022年完成全新產線M10兼容G12的擴產計畫，平均效率將可達台灣業界最高的23.5%；產品可靠度如光衰/熱光衰/MLT等，均符合友達和台灣及國際的各項標準規範，並且可在未來持續推升平均效率，同時也呼應政府的能源轉型政策，與全球太陽能產業接軌。

中美晶與友達這次在大尺寸領域的結盟是，將攜手為台灣的太陽能產業打造世界級的高效能大尺寸電池與模組，未來也將導入新世代N type技術Topcon，不僅可持續供應最先進的產品與技術，也將為用戶帶來長期穩定的發電收益。

中美晶進一步指出，太陽能產品的勝出關鍵在於長期可靠度的模組品質保證，以及高轉換效率和低衰減的電池技術。友達的高瓦數模組產品除了可廣泛運用在各類型的場域，例如大型電廠、漁電共生、農電共生、商業屋頂；同時透過友達光電自行研發的太陽能發電監控系統，企業和民間用戶都能及時且有效的掌握發電效益，為後續維運作最有效的規劃與資源分配。

透過此次合作，中美晶與友達合力推出的高瓦數產品搭配友達的能源系統，將為台灣太陽能業界提供優質且可靠的在地產品，強化整體供應鏈的技術能量，並為台灣的經濟發展建構穩定與可靠的能源基礎。

太陽能產業 中美晶 友達 再生能源 綠能

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