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智原去年全年賺近一個股本 創歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
智原總經理王國雍。圖／智原提供
智原總經理王國雍。圖／智原提供

矽智財（IP）供應商智原 (3035)今日舉行線上法說會，公布去年第4季及全年財報，去年稅後純益5.2億元，每股純益2.11元，季減12%；但全年稅後純益24.6億元，每股賺近一個股本，為9.88元，年增1.1倍，創歷年新新高，繳出漂亮成績。

智原去年第4季營收達32.5億元，季增0.2%，年增23%；產品組合方面，委託設計收入季增7%，年增22%，達4.5億元，創下單季新高紀錄；受惠ASIC量產需求延續，量產營收年增22%，達到24.5億元；毛利率較上季小幅下降至47.6%，營業利益率20.0%，歸屬於母公司業主稅後純益為5.2億元，季減12%，年增10%，第4季每股純益2.11元。

智原表示，公司2022年營收及獲利都創下新的里程碑，即使全球景氣碰到逆風，公司在許多財務指標仍刷新紀錄: 營收連續四年成長並寫下歷史新高，2022年營收成長62%，達30.7億元；矽智財收入年增26%，連兩年成長，達13.4億元；委託設計服務（NRE）受惠穩定接案，年增22%，達到17.2億元新高紀錄；量產扮演成長引擎，較前一年大幅成長高達78%，達新台幣100億元，連續四年成長，寫下歷史新高的一頁。獲利表現方面，本業獲利精進，營業利益較前一年成長108%，達29.2億元，營業利益率達22.4%，年增112%，達新台幣9.88元。

智原進一步指出，展望2023年，智原過去幾年在客群及新案皆耕耘有成，獨特的商務模式造就了良好的產品應用及客群結構，也增強了公司的營運韌性及抵抗景氣波動的能力，讓公司可以逆勢成長。面對大環境的不確定性，公司將持續加強技術研發並與客戶密切合作維持穩健接案，同時積極拓展含金量高的業務，持續為中長期成長努力。

智原 營收 矽智財

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