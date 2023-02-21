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遠傳啟動5G遠距診療2.0 擴大照護高齡者與慢性病患

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
遠傳電信今(21)日宣布攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G遠距診療2.0」，看到偏鄉以外的居家醫療與長照需求，配合法案的修正，將擴大照護高齡者與慢性病患者。聯合報系資料照
遠傳電信今(21)日宣布攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G遠距診療2.0」，看到偏鄉以外的居家醫療與長照需求，配合法案的修正，將擴大照護高齡者與慢性病患者。聯合報系資料照

遠傳電信（4904）今(21)日宣布攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G遠距診療2.0」，看到偏鄉以外的居家醫療長照需求，配合法案的修正，將以「5G遠距診療2.0」擴大照護高齡者與慢性病患者，為醫病雙方打造高效率、便利而有溫度的診療環境，以完善基層醫療，共同守護國人健康。

為緩解台灣面臨高齡及少子化所隱藏的高齡照護問題，衛福部將推行「通訊診察治療辦法」修正草案，並改善疫情期間放寬視訊門診使用上遇到的痛點。遠傳總經理井琪表示，2019年就啟動「遠傳5G遠距診療前瞻計劃」，持續推動5G遠距診療，擴大支援社區醫院與診所，協助基層醫療機構無痛轉型遠距視訊診療，提升醫療可近性。透過遠傳5G優質網路的建置，將醫療資源帶進偏鄉，至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所推出，嘉惠261個偏鄉村里的民眾；在疫情期間亦累積數十個科別及三萬人次視訊門診的經驗。

她說，配合法案的修正，提供偏鄉以外的居家醫療與長照需求，很高興能攜手基層醫療兩大協會，啟動「5G遠距診療2.0」，擴大照護高齡者與慢性病患者，致力為醫病雙方打造高效率、便利而有溫度的診療環境，以完善基層醫療，共同守護國人健康。她說，遠距醫療是5G最好的應用，不看業績，而是做公益，但也笑說將來救命的工具就在手機裡，將來普及後如能有收益，也很不錯。

5G 偏鄉 遠傳電信 長照 居家醫療

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