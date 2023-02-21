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聯強國際集團副總裁杜書全 獲頒陽明交大傑出校友

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
杜書全（右）以其在資訊產業的傑出表現，榮獲陽明交大傑出校友，由陽明交大校長林奇宏(左)贈與榮譽。
杜書全（右）以其在資訊產業的傑出表現，榮獲陽明交大傑出校友，由陽明交大校長林奇宏(左)贈與榮譽。

聯強（2347）集團事業開發暨策略副總裁杜書全，於2月18日獲得陽明交通大學頒發傑出校友榮譽。

陽明交大表示，杜書全1980年畢業於國立交通大學計算機工程學系，畢業後即投入資訊產業，後赴美取得計算機工程碩士學位後進入矽谷工作，專研當時剛萌芽的網路通訊領域超過10年時間。1994年返國加入聯強，協助引進及開拓資訊加值及網路產品，推動聯強成為全方位資通訊產品通路服務商；後並隨著集團拓展海外事業，負責聯強亞太合資事業策略合作，總計聯強泰國、印度、印尼、越南等合資企業，事業規模達120億美金，傑出表現獲得肯定。

同時，杜書全也積極協助臺灣與歐美品牌開拓亞太市場，2022年獲臺灣唯一入選英特爾全球名人堂殊榮。

聯強 陽明

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