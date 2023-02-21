聯強國際集團副總裁杜書全 獲頒陽明交大傑出校友
聯強（2347）集團事業開發暨策略副總裁杜書全，於2月18日獲得陽明交通大學頒發傑出校友榮譽。
陽明交大表示，杜書全1980年畢業於國立交通大學計算機工程學系，畢業後即投入資訊產業，後赴美取得計算機工程碩士學位後進入矽谷工作，專研當時剛萌芽的網路通訊領域超過10年時間。1994年返國加入聯強，協助引進及開拓資訊加值及網路產品，推動聯強成為全方位資通訊產品通路服務商；後並隨著集團拓展海外事業，負責聯強亞太合資事業策略合作，總計聯強泰國、印度、印尼、越南等合資企業，事業規模達120億美金，傑出表現獲得肯定。
同時，杜書全也積極協助臺灣與歐美品牌開拓亞太市場，2022年獲臺灣唯一入選英特爾全球名人堂殊榮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言