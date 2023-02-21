長約幫助有限？世界董座：Q1瞬間谷底 Q2起溫和回溫
世界先進（5347）今（21）日召開法說會釋出保守展望，世界董事長暨總經理方略回應提問指出，首季面臨瞬間谷底，和客戶一起面對挑戰，其中為了避免產能揮發，在雙方同意下而提前生產備貨，並看待後續營運有望自第2季起溫和回溫，但回溫速度有待觀察。
法說會期間分析師提問，如何看目前LTA和資本支出、產能利用率的關係，目前看LTA對於稼動率幫助似乎有限？首季產能利用率恐不到50%？
對此方略指出，當時LTA依據長期客戶需求，當前景氣下滑與經濟衰退因素與先前過熱的庫存修正，使首季稼動率相當低，LTA方面則是長期，面臨瞬間谷底狀態，絕大部分客戶沒有對LTA有太大取消或延後，產能利用率下滑未在當初LTA討論中，不過仍積極和客戶協商確保部分協助客戶提前生產備貨。
分析師關注後續營運情況，方略說，目前看是一季會比一季改善，第2與第3季看是溫和回溫，一季比一季回溫，但究竟回溫速度會多快則待觀察。
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