風靡南美市場！宏碁電競筆電衛冕南美冠軍 佔市占率30.7%

根據最近市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）電競筆電2022全年以30.7%市占率衛冕南美市場，在巴西全年更以57.7%市占率連續5年坐穩市場冠軍；其中，12月單月表現尤佳，以近7成的市占率大幅領先業界其他品牌。此外，宏碁在哥倫比亞也交出亮眼成績單，全年及12月市占率分別為31%、34.8%，皆位居第一，穩坐當地市場領先地位。

宏碁電競筆電以卓越性能及多元產品線風靡南美市場，旗下Predator電競品牌筆電更深受玩家喜愛，而於今年甫推出的Predator Helios 16和Predator Helios 18電競筆電更將遊戲體驗推升至全新境界。兩款全新機種配備最新、最先進的技術，並採用升級的散熱系統，提供超高效多工作業，即便是要求最高硬體的3A 級遊戲大作，玩家也能在遊戲世界中暢遊無阻。