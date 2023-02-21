快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

風靡南美市場！宏碁電競筆電衛冕南美冠軍 佔市占率30.7%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁。圖／路透
宏碁。圖／路透

根據最近市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）電競筆電2022全年以30.7%市占率衛冕南美市場，在巴西全年更以57.7%市占率連續5年坐穩市場冠軍；其中，12月單月表現尤佳，以近7成的市占率大幅領先業界其他品牌。此外，宏碁在哥倫比亞也交出亮眼成績單，全年及12月市占率分別為31%、34.8%，皆位居第一，穩坐當地市場領先地位。

宏碁電競筆電以卓越性能及多元產品線風靡南美市場，旗下Predator電競品牌筆電更深受玩家喜愛，而於今年甫推出的Predator Helios 16和Predator Helios 18電競筆電更將遊戲體驗推升至全新境界。兩款全新機種配備最新、最先進的技術，並採用升級的散熱系統，提供超高效多工作業，即便是要求最高硬體的3A 級遊戲大作，玩家也能在遊戲世界中暢遊無阻。

電競筆電 宏碁 市占率

延伸閱讀

市調：宏碁電競桌機稱霸英國市場 1月市占近3成

宏碁攜玨心為爾 打造全球首家國際WELL認證日照中心

土耳其7級強震 宏碁、研華：員工皆平安 營運不受影響

宏碁開學季 學生族2月購買指定電腦週週抽餐券、潮鞋券

相關新聞

景氣回溫再等等？世界首季價量齊降 今年資本支出大砍近五成

專業8吋晶圓代工廠世界（5347）今日舉行法說會，釋出首季合併營收以新台幣30.1兌換1美元計價基礎，將介於，79~83...

風靡南美市場！宏碁電競筆電衛冕南美冠軍 佔市占率30.7%

根據最近市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）電競筆電2022全年以30.7%市占率衛冕南美市場，在巴西全年更以57...

世界先進估2023資本支出降至100億元 年減逾48%

世界先進（5347）今（21）日召開法說會釋出展望，就資本支出，世界先進營運長尉濟時指出，公司資本支出應對劇烈庫存調整、...

美光客戶曝其確有減產 但還沒降價

集微網消息，曾有外資報告指出，美光2023下半年很可能要通過降價來度過存儲芯片危機。據媒體《數位時代》報導，一位美光的客戶證實美光確實有減產動作，但還沒有降價。

世界先進估Q1季減逾13% 毛利率面臨30%保衛戰

世界先進（5347）今（21）日召開法說會釋出展望，估首季營收季減逾13%，平均值季減約15%，主要是傳統淡季且來自客戶...

科技移民夢／台積電赴美設廠魔王關卡 台式管理將面臨工會文化挑戰

正值下班，幾位台籍工程師正低頭忙，身旁的美籍員工下班就是下班，大多不再理會工作的事，工程師自嘲，赴美的先遣部隊多是老鳥，熟悉公司作業流程與職場文化，只好一人當多人用。而讓工程師們震驚的是台灣端要執行下一段計畫時，才驚覺前晚值班的美籍工程師不僅沒完成進度，也無主動回報原因。「交接掉棒」在工程師們眼中難以置信，因為在台積電的責任制文化，幾乎是做完才會下班，從未有一走了之的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦