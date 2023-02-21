世界先進估2023資本支出降至100億元 年減逾48%
世界先進（5347）今（21）日召開法說會釋出展望，就資本支出，世界先進營運長尉濟時指出，公司資本支出應對劇烈庫存調整、地緣政治與通膨等保守審慎應對，估計今年約新台幣100億元，相對2022的194億元大幅下降，包含遞延部分設備移入與成本控制。依據世界先進預測今年資本支出估年減逾48%。
尉濟時說，世界先進今年55%資本支出用於晶圓五廠，30%既有設備去瓶頸，其餘為例行維修，2023年估計產能339萬片八吋晶圓，年增約8%晶圓五廠達到1.5萬片月產能與晶圓三廠貢獻。
訂單能見度方面，尉濟時說，因應疲弱終端需求客戶積極庫存調整，訂單能見度已縮短至3個月，首季產能利用率估續降10%。
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