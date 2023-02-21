世界先進估Q1季減逾13% 毛利率面臨30%保衛戰

正值下班，幾位台籍工程師正低頭忙，身旁的美籍員工下班就是下班，大多不再理會工作的事，工程師自嘲，赴美的先遣部隊多是老鳥，熟悉公司作業流程與職場文化，只好一人當多人用。而讓工程師們震驚的是台灣端要執行下一段計畫時，才驚覺前晚值班的美籍工程師不僅沒完成進度，也無主動回報原因。「交接掉棒」在工程師們眼中難以置信，因為在台積電的責任制文化，幾乎是做完才會下班，從未有一走了之的現象。

2023-02-21 12:00