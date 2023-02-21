世界先進估Q1季減逾13% 毛利率面臨30%保衛戰
世界先進（5347）今（21）日召開法說會釋出展望，估首季營收季減逾13%，平均值季減約15%，主要是傳統淡季且來自客戶庫存調整持續，毛利率則面臨30%保衛戰。
展望未來，世界先進營運長尉濟時提到，由於客戶去年第4季積極庫存調整，而其中10%產能協助客戶提前生產備貨，然而消費電子終端需求疲弱與工業用需求，估計首季產能利用率季減10%。
在新台幣30.1兌1美元基礎下，世界先進估計首季營收下滑至79-83億元，估計季減17.5%至約13.3%，毛利率29-31%，營益率約14.5-16.5%。世界先進估計該季ASP也將出現季減個位數百分點且有匯率不利因素，毛利率方面平均值30%季減9個百分點包含不利產能與匯率、較低單價與成本增加等，分別影響5%、2%、2%毛利率表現。
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