美光客戶曝其確有減產 但還沒降價

集微網消息，曾有外資報告指出，美光2023下半年很可能要通過降價來度過存儲芯片危機。據媒體《數位時代》報導，一位美光的客戶證實美光確實有減產動作，但還沒有降價。

受訪者指出，由於部分品牌、渠道庫存都還是很高，連帶導致美光必須減產，“2023全年看起來都會很慘，大概2024上半年才會好一些。”

對於美光的大動作裁員，有知情人士則表示，美光此次裁員依據是以實際表現為考量，從採購、銷售甚至是工程師都可能是裁員的對象，也會陸續補充新人。報導指出，美光雖然正嚴謹的控管人事成本，但對於未來發展所需要的人才，仍持續進行招募。

有離職員工向《數位時代》透露，目前廠區內能明顯感覺出沒有這麽缺人，美光甚至鼓勵員工放假，不過不是無薪假。該離職員工還透露，過年前台灣美光董事長曾親自說明裁員計劃，包含半導體業景氣循環起因、美光目前狀況和應對策略，不過該員工也認為，裁員令的確是下達得很突然，公司氣氛也偏向緊繃。