面板Q1營運可望是今年谷底 法人上調投資評等

根據研調機構統計，雖2月下旬TV面板報價與上旬持平，自去年12月上旬迄今未再上漲，原因在於電視品牌廠為年底促銷相關需求已降溫，但在去年第3季以來中國大陸面板廠帶頭減產，近期TV面板庫存已回到健康水準，若IT面板高庫存狀況得以持續改善，第1季有機會成為多數面板廠今年營運谷底，法人並上調評等為區間操作或買進。

法人機構表示，由於中國大陸面板大廠減產效應發揮，2月下旬TV面板報價與上旬持平，55 吋4K Open-cell報價為83美元，自去年12月上旬迄今報價持平，原因在於電視品牌廠年底促銷相關需求已降溫，但現階段TV面板庫存已回到健康水準，若品牌廠釋出新機相關需求，預估報價仍有機會隨之走揚。

同時，目前TV面板、NB面板庫存已未偏高，監視品面板庫存第2~3季亦將回到健康水準，原因包括庫存調整已超過一年，加上今年新機相關訂單，其中，庫存去化最早的TV面板在景氣翻揚時的報價走升的動能預估將最強，可視為面板產業景氣的重要觀察指標。

另外，也有分析師認為，雖然2月下旬TV面板報價以持平開出，但部分2線品牌已經被率先漲價，3月開始主流品牌也會接受漲價，整體漲勢確立，與先前規劃3月~6月迎來TV面板漲價的預期符合，至於PC產品預計也在3月底有機會看到全面止穩的表現。