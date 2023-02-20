德微2022年稅後純益達4.56億元 首度大賺超過一個股本、創新高
二極體廠德微（3675）今(20)日公告去(2022)年營運成果，全年稅後純益達4.56億元，年增39.36%，每股純益10.26元，首度大賺超過一個股本、創新高。展望2023年，公司看好在引進全新自動化設備後，且專攻車用及IPC工控領域，可望自今年起逐步展現成效，正式從二極體廠走向以生產高階產品應用為主的IDM廠。
德微表示，2022年獲利能超過一個股本，順利達成2021年底法說會中揭露的挑戰目標，其主要的營收貢獻與獲利成長來自車用電子與工控等產品，帶動週邊零組件二極體與分離式元器件應用面的需求，營運也隨之攀升。
觀察營運表現，由於去年第4季受客戶需求降溫影響，單季稅後純益1億元，季減17.36%、年增1.01%，每股純益2.25元，不過從全年來看，毛利率36.94%，年增3.7個百分點，營益率19.88%，年增3.37個百分點，獲利4.56億元，年增39.36%，呈現「三率」大幅上升的態勢，每股純益10.26元，賺超過一個股本。
看待2023年，德微指出，公司引進全新自動化設備，專攻車用及IPC工控領域，宣告正式從二極體廠走向以生產車用及IPC工控等高階產品應用為主的IDM廠，布局效益可望自今年起逐步展現。
德微經董事會決議通過，2022年盈餘分配共計6.7元，包括股票股利1.3元、每股現金股利5.4元。據悉，德微現階段實收資本額為4.44億元，在配發每股股票股利1.3元後，股本將達5.02億元。
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