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中華電信再度冠名贊助LLB少棒錦標賽

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）秉持企業ESG永續發展政策，再度冠名贊助「112年中華電信 謝國城盃全國少棒錦標賽」，以「中華電信ESG挺棒 預見精采永續」為主題，期盼本次選拔出的代表隊，能永續在球場上盡情展現精彩表現，能像去年的少棒代表隊，勇奪亞太區代表權，並前進威廉波特再次拿下最佳成績。

中華電信今日也宣布加碼，公益贊助台灣世界少棒聯盟「偏鄉少棒百萬培育基金」，攜手台灣世界少棒聯盟一起支持熱愛棒球的臺灣小將，捐贈四所偏鄉少棒球隊球具，讓缺乏資源的偏鄉少棒隊伍，能有全新球具及裝備，安全且快樂的享受棒球。中華電信也補助冠軍隊伍最需要的出國旅費，期待所有參賽的隊伍能無後顧之憂，在球場上盡情展現平時訓練的成果，成就屬於自己精彩球賽經歷，爭取冠軍成為LLB少棒代表隊，為國爭光。

中華電信表示，透過永續策略驅動包容與成長，長期致力偏鄉關懷，除以科技力縮短數位落差、創造數位機會，推動數位賦能生態系外，並透過優質高速的資通訊服務，協助偏鄉學童接取各種教學資源，為推動國球發展，也將扮演幕後推手，紮根基層，培育少棒幼苗，支持偏遠少棒小將們為國爭光。

中華電信除支持小選手們，向上延伸的學生運動亦不遺餘力，MOD及Hami Video已連續多年投入HBL高中籃球與UBA大專籃球轉播，其他熱門賽事如NBA、BWF羽球、歐冠足球、中華職棒CPBLTV館，或4D多視角、VR等獨家創新轉播服務，乃至於今年9月杭州亞運等的國際賽事，皆是全台運動迷收視賽事首選。

中華電信 偏鄉 運動

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