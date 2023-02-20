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台達參與印度電子展展出微電網架構電動車充電設施與智慧製造解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源龍頭台達（2308）（20）日宣布於印度ELECRAMA 2023展會中公開發表以物聯網為基礎的智慧節能解決方案，包括以微電網架構，整合電動車充電設備、能源管理系統、儲能系統、太陽能逆變器等可為電動車提供潔淨電力的充電基礎設施解決方案。

在工業自動化方面，推出功率高達 630kW、降低35%總諧波失真、可廣泛應用於HVAC與水泵等流體領域的全新開環變轉矩標準變頻器VP3000系列；此外，整合先進機器視覺能力的六軸垂直關節機器人工作站等方案也吸睛亮相。

此次台達展出的創新方案，不僅將在「印度製造」政策中全方位支持其綠色轉型，更呼應台達在印度Krishnagiri日益成長的製造及研發能量。

台達全球事業營運執行副總裁尹鏇博表示，台達近年投入研發的費用皆占集團營收8%以上，透過全球超過1萬名研發人員通力合作、追求創新，以科技實踐永續作為。同時，我們也積極回應國際永續倡議，例如加入RE100，承諾全球所有據點將於2030年達成100%使用再生電力及碳中和的總目標。台達擁有獨特的商業模式，不僅致力於為客戶提供智慧的節能解決方案，更將ESG的具體行動與日常營運相結合，這為全球客戶和其他利害關係人創造與眾不同的價值。

台達印度區總裁林正彬指出，深耕印度市場20年來，台達一直致力於開發符合印度客戶永續目標的解決方案，電動車充電設備至今已經在全印度市場出貨超過7,000台。此次在展會所推出的微電網架構電動車充電基礎設施，更有助於加速印度的交通低碳轉型，全新VP3000系列變頻器及其它創新的工業自動化產品，相信也能幫助印度的智慧製造再進化。此次展出涵蓋在交通運輸、工廠製造、建築、通訊以及資料中心等領域的全面方案，更展現台達具備提供智能、聯網及永續基礎設施解決方案的深厚實力。

台達已累積超過50年的高效電源技術，多年來一直致力於為全球客戶提供智慧節能解決方案，在印度與許多電動車充電基礎設施領域的領導者，包括TATA Power、Bangalore Electricity Supply Company Ltd.（BESCOM）、BPCL等能源公司，以及眾多OEM廠商攜手合作，對印度各地電動車充電基礎設施的部署有極大的貢獻。

印度 電動車

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