瑞銀看安卓復甦強於蘋果 通勤狀況可視為智慧機市況的先行指標

智慧型手機市況為市場關注，在中國大陸經濟於疫後開放後，安卓智慧型手機供應鏈續為主要外資券商看好是今年焦點復甦產業之一，瑞銀證券點名看好台積電、聯發科皆是主要的獲益廠商，皆給予「買進」評等，並另提出一獨特觀點：中國大陸的通勤狀況或可視為中國大陸智慧型手機前景市況的先行指標。

今年以來，智慧型手機市況撲朔迷離，一方面，中國大陸智慧型手機OEM廠通路庫存已近乎去化完畢，採購、量產等數據預測也逐步穩定，然另一方面，部分iPhone Pro機型的高價零組件採購動態仍維持低迷。

從中國大陸智慧型手機sell-through數據來看，2018年出貨4.17億支，而2022年僅出貨2.68億支，顯見基期仍低。

中國大陸智慧型手機市況前景如何，瑞銀指出，通勤狀況或許可視為先行指標。據瑞銀指出，過去十年，中國大陸18主要城市地鐵周轉與中國大陸智慧型手機sell-through數據高度相關。瑞銀分析主要原因在於，一，線下銷售占中國大陸智慧型手機銷售量逾五成，今年更有機會持續攀升；二，通勤狀況與消費者信心有所關聯。

瑞銀建議投資人可持續觀察通勤量的變化，作為智慧型手機市況變化的指標之一。

2022年整體智慧型手機sell-in約為10.21億支，年減11.2%，低於瑞銀原先的預期。考量近來市況，瑞銀因此進行修正，將2023年、2024年智慧型手機sell-in數據各下修2.9%、1.4%，來到10.23億支、10.28億支；瑞銀預期2023年智慧型手機銷售年增2.5%、2024年銷售年增3.5%，相較其他機構預測值樂觀。瑞銀指出，中國大陸和東南亞市場復甦是智慧型手機市況轉佳的原因。

瑞銀預期安卓智慧型手機今年sell-in將年增3.2%，iPhone則將年減0.7%，這是蘋果自2019年以來首次落後於同業，研判原因為蘋果在美、中等主要市場市占相對同業已高，再上升有限，此外，今年亞洲市場較北美市場有更多的成長空間，不利於以北美為銷售主場的蘋果。

中國大陸經濟逐步開放，台系智慧型手機供應鏈中，何者能夠受惠？瑞銀點名，台積電、聯發科皆是主要的獲益廠商，皆給予「買進」評等，目標價各為690元、826元；瑞銀相對保守看待部分蘋果供應鏈，其中，給予和碩「賣出」評等，目標價60元。