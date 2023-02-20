前技術長勞資糾紛 鴻海反擊告魏國章竊營業祕密

根據《鏡周刊》報導，鴻海（2317）集團去年9月解雇前技術長魏國章，反遭魏指控違法解雇，該案將在明（21）日首度在新北地院開庭審理，不過周刊今（20）日加碼爆料，鴻海發現電動車機密文件遭竊，已向調查局反控魏國章涉及違反秘密罪、妨害電腦使用及背信等3罪，讓全案再生波瀾。對此，鴻海尚未回應。

周刊報導，鴻海集團委由律師具狀向調查局提告，指魏國章在推動MIH業務過程績效不彰，去年6月將其調回鴻海土城總部，負責電動車自駕線控驅動程式軟體研發，並在9月底結束委任關係。

惟魏國章卻分別在去年6月及9月間，將MIH與鴻海電動車相關報告、商務郵件、人事資料及員工個資等營業秘密，藉由電子郵件流出，導致鴻海商業機密外洩。

周刊指出，鴻海指控魏國章在集團離職前，發送主旨為「OLU精密光學人才推薦」郵件至另家公司KC Software所屬的電子信箱，內容包括員工學經歷及人事資料等，同時也包含組織架構與過往專案紀錄。

鴻海提告內容指控，懷疑魏國章將相關機密外洩，有可能另起爐灶或投靠其他競爭公司，此舉將導致台灣電動車產業與光學顯影技術有外洩疑慮，且魏國章違反公司保密協定極誠信原則及相關約定，更將使台灣相關產業與公司淪為次等技術供應商，其他競爭公司將掠奪台灣的國際品牌訂單，危及台灣在國際電動車的特殊地位。

對此，魏國章律師提出三點聲明，一、鴻海為掩飾其違反勞基法的行為，不惜在事件發生後許久以杜撰事實方式提告，在今日民主法治的台灣，顯得荒謬。二、他向法院提告鴻海違法解雇案前後，鴻海以各種方式滋擾他，藉此壓迫他放棄提告，他的人身安全已生疑義，已由委任律師代為發表不自殺聲明。三、他將對杜撰不實事實及在幕後操弄相關人員提出告訴。