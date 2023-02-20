快訊

菲律賓飛機失聯32小時找到殘骸 機上4人未尋獲

北市發言人羅旺哲三度請辭獲准 副秘書長王秋冬兼任

拍板！114年分科測驗確定不考國、英 招聯會證實「只加考數乙」

尖點持續評估東南亞投資 Q1產業淡季

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB鑽針廠尖點（8021）今（20）日召開法說會公布財報展望，公司指出，今年資本支出計畫4.2億元，東南亞投資仍在評估中尚未納入，另外就今年首季仍屬產業淡季。

尖點統計，去年全年鍍膜鑽針相關產品營收占比31%，今年目標持續往上。

在產能方面，尖點提到，去年第4季鑽針產能已擴至2800萬支，在擴產告一段落後，今年無擴產計畫，資本支出包含例行維護與去年1億多設備款今年支付。

就去年而言，尖點提到，去年第4季營運仍延續第3季的總體經濟環境及庫存調整的影響，整體需求呈現下滑；主要是以PC/NB類等相關產品影響較明顯，但高階應用市場如HPC高速運算相關載板、高階伺服器、網通等需求在第4季仍有相對較佳的表現，反映在台灣地區營收仍較去年成長。

尖點 營收

延伸閱讀

TrendForce：2023年Server DRAM產出比重將正式超越Mobile DRAM

尖點去年每股賺2.34元 擬配息2元

集邦：DRAM位元產出 伺服器將正式超越手機

一周盤前解析／電動車、高速運算 帶勁

相關新聞

集邦：DRAM位元產出 伺服器將正式超越手機

據集邦（TrendForce）研究顯示，2023年由於智慧型手機出貨增長率與平均搭載容量成長率仍保守，原廠的產品組合策略...

「員工感受複雜」無預警裁員引恐慌？ 美光聲明稿來了

科技業遇逆風，記憶體大廠美光（Micron）日前宣布人員精簡、自願離職計畫，卻傳出採取無預警裁員手段，引發員工感受複雜，...

陸電視品牌618備貨提前啟動 2月非主流品牌電視面板價格起漲

集邦科技（TrendForce）分析師胡家榕今(20)日表示，受惠於中國大陸品牌第2季將進入上半年大型電商促銷618備貨...

科技移民夢／台積電工程師舉家赴美先遇3大挑戰 3年拚綠卡沒那麼簡單

去年11月，美國亞歷桑那州鳳凰城北部來了一批台積電家庭，有媽媽著急問，「鳳凰城有能說中文的小兒科醫師嗎？」也有人詢問，「夫妻都在台積電工作，若太晚下班，孩子的課後照顧怎麼辦？」台積電為讓員工無後顧之憂，連廠區幼兒園都可照顧到晚間8時。群組中，有過來人建議在美國定居，就不能再過台灣生活。對這批科技移民來說，醫療與教育成了移民的首要考驗。...

美光聲明人員精簡不可避免 離職員工曝年底前還有一波

針對美光啟動全球裁員行動，美光今日正式發表聲明，強調記憶體產業市況疲弱，人員精簡是不可避免的決定。美光雖未明確宣布這波共...

別人害怕庫存時他貪婪！曜越ATX3.0電源新品賣贏老大哥

別人害怕的時候他貪婪！最先投入新世代電源供應器ATX3.0產品開發，然後苦一季沒有生意，電競品牌曜越科技（3540）董事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦