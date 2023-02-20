尖點持續評估東南亞投資 Q1產業淡季

PCB鑽針廠尖點（8021）今（20）日召開法說會公布財報展望，公司指出，今年資本支出計畫4.2億元，東南亞投資仍在評估中尚未納入，另外就今年首季仍屬產業淡季。

尖點統計，去年全年鍍膜鑽針相關產品營收占比31%，今年目標持續往上。

在產能方面，尖點提到，去年第4季鑽針產能已擴至2800萬支，在擴產告一段落後，今年無擴產計畫，資本支出包含例行維護與去年1億多設備款今年支付。

就去年而言，尖點提到，去年第4季營運仍延續第3季的總體經濟環境及庫存調整的影響，整體需求呈現下滑；主要是以PC/NB類等相關產品影響較明顯，但高階應用市場如HPC高速運算相關載板、高階伺服器、網通等需求在第4季仍有相對較佳的表現，反映在台灣地區營收仍較去年成長。