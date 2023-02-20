今年全球電動車銷量將首度突破千萬大關 達1,400萬台

DIGITIMES研究中心分析師林芬卉觀察2022年全球電動車市場發展，對比汽車整體銷售量仍不如預期，電動車銷量持續呈現顯著增長，達978萬台，其中，中國大陸及美國市場年增率分別達70%、40%以上，歐洲市場僅呈個位數增幅。展望2023年全球電動車銷量將超越1,400萬台，中國大陸與美國銷量成長仍將最為亮眼，歐洲則仍將呈現緩增情形。

DIGITIMES研究中心根據各國汽車協會資料統計，2022年全球汽車銷售僅8,100萬台，約成長5%，仍係受到晶片短缺的影響；相對的，2022年全球電動車銷量成長達49%，前三大市場依序為中國大陸、歐洲及美國，中國大陸佔比超過6成。

林芬卉指出，2022年中國大陸電動車市場表現亮眼主因政府祭出一系列獎勵政策，使得銷量年增率達79%；第二大市場歐洲因受到地緣政治直接衝擊，銷售量年增率僅5%；第三大市場美國年增率為48%，主因車廠推出消費者喜好的SUV(休旅車)及皮卡電動車款，加上車主享有購車補貼所致。

展望2023年全球電動車市場，DIGITIMES Research預估銷售量將超越1,400萬台，其中，中國大陸及美國市場仍將呈現高度成長，主因中國大陸政府延長電動車免徵車購稅至2023年底，而美國車廠持續加增電動車產品線，以及IRA (Inflation Reduction Act)法案擴大補貼範疇；相對的，歐洲車廠雖投資電動車事業計畫不變，然將持續受到俄烏戰爭影響。