集邦：DRAM位元產出 伺服器將正式超越手機

據集邦（TrendForce）研究顯示，2023年由於智慧型手機出貨增長率與平均搭載容量成長率仍保守，原廠的產品組合策略是持續加大Server DRAM比重，因此預期今年的Server DRAM位元產出比重約37.6%，將正式超越Mobile DRAM的36.8%。

集邦表示，Mobile DRAM方面，平均搭載容量年成長率去年開始明顯趨緩，主因是2022年智慧型手機品牌廠揹負巨大的庫存壓力，導致開案多以延用既有庫存規格為主，限縮其成長。今年隨著庫存去化逐見成效，以及受惠下一代iPhone規格容量升級帶動，預估Mobile DRAM平均搭載容量年增約6.7%，優於2022年的3.9%，但預估後續每年單機平均搭載容量都將低於10%。

Server DRAM方面，集邦指出，受惠於AI與HPC新應用帶動，後續伺服器領域不論是出貨及平均搭載容量的成長幅度都高於智慧型手機領域，在未來幾年內仍會是DRAM位元產出比重最高的項目。同時，Server DRAM目前具有一定程度的價格彈性，原廠也在去年第三季起大幅下調合約價，預估今年Server DRAM平均搭容量年增率可達12.1%。

疫情使雲端服務需求大幅上揚，集邦表示，Enterprise SSD總需求位元隨著伺服器出貨量及平均容量提升也有大幅成長，Enterprise SSD占NAND Flash比例也因此不斷增加。

集邦指出，在後疫情時代Client SSD需求位元增速受到筆電出貨衰退而明顯放緩，但受益於NAND Flash價格大幅滑落，預估將刺激今年智慧型手機搭載的NAND容量及Enterprise SSD平均搭載容量年增率均將超過20%。未來幾年隨著AI服務興起，在高速存取及運算需求推升的情況下，Enterprise SSD未來訂單需求將優於其他產品。

集邦認為，Enterprise SSD需求位元可望於2025年成為NAND Flash最大產品應用。