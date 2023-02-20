別人害怕庫存時他貪婪！曜越ATX3.0電源新品賣贏老大哥

別人害怕的時候他貪婪！最先投入新世代電源供應器ATX3.0產品開發，然後苦一季沒有生意，電競品牌曜越科技（3540）董事長林熙培談到今年領先對手拿下ATX3.0電源供應器市場冠軍，分析是因為在市場最不好的情形，他敢投資。

愛騎自行車，李熙培靠運動紓壓，2022年電腦市場景氣由盛而衰，顯示卡庫存堆積如山，也讓賣電競周邊產品如機箱、電源供應器的需求停滯，曜越科技業績受拖累，最壞的時候業績年衰退超過3成。

「我騎腳踏車就很開心，對很多事情想法很樂觀，當市場不好的時候，我們應該要創新，好的時候不能只顧賣啦！也是要創新，不好的時候也不要怕，只想到收斂組織。」林熙培雖面對業績大幅下滑，表示投資新品策略如今看來是正確的。

當對手2022年還在思考如何清理電源供應器庫存時，他大膽在2月，也就是英特爾及輝達開始倡議ATX3.0電源供應器規格之際，就決定投入研發，林熙培思考，若電源供應器ATX2.0降價也未必賣得動，不如先研發新品，去年6月新品完成量產，但卻遇到NVIDIA延後RTX40上市的困境，不過，福禍相倚，隨後DIY北美最大品牌EVGA宣布退出市場，也讓出了市場空間。

顯示晶片龍頭新品上市一路延後，直到去年9月才推出RTX40系列，但由於高階顯示卡4090及4080需要搭配高功率電源供應器，新品一推出也讓玩家開始追買換機，採購ATX3.0顯示卡，讓壓寶ATX3.0的曜越大受惠。

根據瞭解，ATX 3.0規範主要是提高電源的高功率峰值耐受性，由於RTX4090的功率達450W，也讓電源供應器等級必須升級因應，看好顯示卡大賣，原先其他觀望的電源供應器廠商也開始跟進研發，但因為投入時間落後曜越一截，也讓林熙培新品享受蜜月期。

「去年2月的時候，大家不敢做決定，我就敢決定做ATX3.0電源供應器，現在我才能市占率第一！這跟記憶體DDR4轉DDR5轉換不一樣，三星或美光會主導轉換，但電源供應器市場沒有，很多人很糾結要不要做。」林熙培說。

英特爾跟輝達雖會問業者要不要做ATX3.0，但不會主導，林熙培認為，這時候經營者思維就要評估，而壓對市場，加上巨頭退出，讓曜越從電源供應器老三老四角色翻身，如今坐三望二，他喜孜孜地說，從亞馬遜網站數據看起來，5個月賣出的ATX3.0電源供應器市占率超過5成。

「剛好EVGA不做了，當時第二大Corsair又還沒推出，導致曜越趁勢坐大。」林熙培分析。

他說，RTX4090跟RTX4080都需要ATX3.0的電源，當中階RTX4070或RTX4060推出時，則雖可以使用ATX2.0的電源顯示器，但也是大家清庫存的時候，而即便對手開始跟進推ATX3.0，此時曜越則已經開始研發B及C版本ATX3.0電源顯示器，給消費者經濟版選項，這些產品便宜30至20美元，期望刺激玩家直接採購ATX3.0電源顯示器，而不要再去買ATX2.0庫存。

「對手少了（EVGA退出），有庫存的同業不敢跟，小廠不敢跟，但我們現在已經不生產ATX2.0電源供應器，現在大好！」林熙培透露，現在早已不生產ATX2.0電源供應器，同時正大幅擴張供應商，提高越南生產比率，期望規避關稅問題。

另一方面，他也開發產品線跨入自行車代理，Thermaltake Bicycle曜越單車目前代理多款高階折疊腳踏車及公路車品牌及周邊商品，上週正式發表取得車衣品牌CHPT3的亞洲總代理權及成立Asia Hub亞洲中心，今年第2季將跨入東南亞市場。

林熙培表示，曜越全球有電競品牌通路及業務，期望藉此推動自行車業務，逐步推廣成為全球通路品牌，CHPT3業務就是第一步，台灣目前有4家經銷商，2023年目標拼增10～20家，逐步擴張，營收貢獻期望能佔1%，推算約3000~4000萬元。

曜越2022年第3季度營益率由虧轉正，法人估第4季回升至3~4%，2023年衝刺ATX3.0換機需求，有機會挑戰疫情前2019年成績。