半導體大廠將啟動校園徵才 應材3月4日台大場倒數

半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 大廠歷年都在3月校園徵才活動提前網羅新鮮人，據了解，今年雖然半導體市場雜音多，但各廠仍將密集前進校園參加各校徵才活動，為了後續景氣復甦儲備人力。其中應用材料已預訂3月4日台大校園博覽會由應材人資、學長姐、主管現場交流。

台灣應材預告，2023台灣應材六大主題校園活動即將開跑，除了3月密集前進校園，也預定舉辦應用材料日，由應材人分享原汁原味的實戰經驗預計3/17(五) 下午2點在清大場(學習資源中心旺宏館) 舉辦。